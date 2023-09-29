Пять По́ртов

Пять По́ртов ( лат. Quinque Portuum, англ. The Cinque Ports) — конфедерация портовых городов Юго-­Вост. Англии (в основном графства Кент и Сассекс), которые несли корабельную службу королю. Включала около 50 членов: 5 «головных портов» (Гастингс, Сэндвич, Дувр, Ромни и Хит), 2 «старинных порта» (Рай и Уинчелси), подчиненных ассоциированных членов («лимбы»), часть которых была инкорпорирована (Лидд, Маргейт, Певенси, Сифорд, Тентерден, Фолкстоун, Фавершем, Фордвич). Города-­члены обладали одинаковыми привилегиями, их полноправные жители были баронами П. П.

Конфедерация П. П. образовалась, вероятно, в правление Эдуарда Исповедника и развивалась благодаря пожалованиям Генриха II , Ричарда I Львиного Сердца и Иоанна Безземельного . Первая общая грамота издана в 1260; грамота П. П. как единому целому — в 1278; договор между головными членами составлен в 1307. К XV в. появились договоры между головными портами и их «лимбами».

Корабельная служба в конце XIII в. составляла 57 кораблей с полным снаряжением и командой, 15 дней в году; могла увеличиваться за счет короля. П. П. также осуществляли охрану и наблюдение над побережьем. Обладали привилегиями судебными (право судиться только в Шипвее и др.) и экономическими (освобождение от пошлин и поборов, селедочный промысел в Северном море и др.), участвовали в коронационной церемонии английского монарха. Суд П. П. в Шипвее существовал с XII в., с XIII в. проводилось собрание представителей головных портов в Бродхалле (регулярно с 1357), с 1388 упоминается собрание западных портов (графство Сассекс) и их «лимбов» в Гестлинге; подобное собрание восточных портов в XV в. заседало в Дувре или Сэндвиче (во 2‑й половине XVI в. оба собрания были объединены). Во главе стоял страж П. П., который назначался королем и был также констеблем замка Дувр, позднее — адмиралом. Существовала общая казна, члены П. П. делали денежные взносы на повседневные затраты и на подарок стражу.

К XVI в. корабельная служба П. П. утратила значение.

Ист .: A Calendar of the White and Black Books of the Cinque Ports. 1432–1955 / Ed. F. Hull. London, 1966.

Лит .: Murray K. M. E. The Consti­tutional History of the Cinque Ports. Manchester, 1935; Анисимова А. А. Природа городских ассоциаций: Пять Портов и Ганза // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2020. T. 11. Вып. 11 (97). URL: https://history.jes.su/s207987840012922–3–1/ А. А. Анисимова .