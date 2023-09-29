Пя́сты

Пя́сты ( пол. Piastove) — княжеская и королевская династия в Польше. Основателем династии считается крестьянин Пяст из окрестностей Гнезно . Сын Пяста, Земовит, стал князем полян. Предание о Пясте и его сыновьях впервые встречается в «Хронике» Галла Анонима (начало XII в.). Первый достоверно известный правитель из династии П. — князь Мешко I (умер в 992). Его сын Болеслав I Храбрый незадолго до смерти принял королевский титул (1025). Сыну Болеслава I, королю Мешко II, в борьбе с братьями Безпримом и Оттоном (претензии Безприма на польский престол поддержал киевский князь Ярослав Мудрый ) пришлось отказаться от королевского титула и от части территорий, завоеванных отцом. Болеславу II Храброму, сыну князя Казимира I Восстановителя, удалось вернуть себе королевский титул: в борьбе за инвеституру между папой Григорием VII и королем Генрихом IV (впоследствии император) он выступил на стороне папы. В 1072 Болеслав II объявил о независимости Польши, в 1074 признал Польское государство леном папского престола, в 1076 коронован королем Польши. Со смертью Болеслава III Кривоустого (1138) началась раздробленность Польского государства, династия П. поделилась на 5 ветвей: силезскую (12 линий), великопольскую, малопольскую, мазовецкую (2 линии) и куявскую. Великопольская ветвь П. пресеклась со смертью короля Казимира III (1370). В Мазовии П. правили до 1526 (последний представитель — князь Януш III), в Силезии — до 1675 (последний представитель — князь Ежи Вильгельм). К ветви мазовецких П. принадлежал галицкий и волынский князь Юрий II Болеслав (1325–1340), на печати которого стоял титул «король Руси».

Лит .: Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. Wrocław–Warszawa, 1992; Jurek T. Piastowie // Słownik dynastii Europy. Poznań, 1999. S. 322–327; Balzer O. Genealogia Piastów. Kraków, 2005; Щавелев А. С. Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-­историческое исследование моделей власти у славян. М., 2007. С. 127–139. Н. И. Алтухова.