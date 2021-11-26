ПОЛИПТИК

ПОЛИПТИК - По­лип­тих (греческое πολ&oxia;υπτυχος, латинское polyptychum, французское polyptyque - со­стоя­щий из мно­гих таб­ли­чек или ли­ст­ков; от πολ&oxia;υς - мно­го­чис­лен­ный и πτυχ&oxia;η - створ­ка, до­щеч­ка) - опись иму­ще­ст­ва, за­ви­си­мых лю­дей и до­хо­дов пре­имущественно цер­ков­ных вла­де­ний, ха­рак­тер­ная для ря­да го­су­дарств Западной Ев­ро­пы в ран­нее Сред­не­ве­ко­вье .

Фор­му­ляр и са­ма идея хо­зяйственного полиптика унас­ле­до­ва­ны от римских по­зе­мель­ных опи­сей, со­став­ляв­ших­ся ка­ж­дые 15 лет (ин­дикт). Са­мы­ми ран­ни­ми из со­хра­нив­ших­ся (во фраг­мен­тах) полиптиков яв­ля­ют­ся Ра­венн­ский полиптик (середина VI века), на­пи­сан­ный на па­пи­ру­се, и Тур­ский полиптик (около 700), на­пи­сан­ный на пер­га­ме­не. Упо­ми­на­ния о со­став­ле­нии та­ких опи­сей со­хра­ни­лись и в других ис­точ­ни­ках, например в Вест­гот­ской прав­де 654 года (смотреть Вар­вар­ские прав­ды). Но­вый им­пульс соз­да­нию полиптика был дан Кар­лом I Ве­ли­ким, стре­мившим­ся вос­ста­но­вить не­ко­то­рые римские ин­сти­ту­ты и из­дав­шим в ка­че­ст­ве при­ло­же­ния к од­но­му из сво­их ка­пи­ту­ля­ри­ев об­раз­цы над­ле­жа­ще­го опи­са­ния по­ме­стья (около 800). Со­хра­ни­лось около 50 полиптиков конца VIII-X веков: полиптик французских аб­батств Сен-Жер­мен-де-Пре (около 812), Сен-Вик­тор-де-Мар­сель (813-814), Сен-Ри­кье (831), Сен-Ре­ми-де-Реймс (845), итальянских аб­батств Сан­та-Джу­лия-ди-Бре­шиа (середина IX века), Боб­био (862, около 880, около 900), Лукк­ской церк­ви (начало IX века), немецких аб­батств Вай­сен­бург (818-819), Прюм (893) и Фуль­да (начало X века). Главным объ­ек­том в них, как пра­ви­ло, бы­ло по­ме­стье, в рам­ках ко­то­ро­го опи­сы­ва­лась как гос­под­ская зем­ля (паш­ни, ого­ро­ды, ви­но­град­ни­ки, мель­ни­цы, по­строй­ки, мас­тер­ские и так далее) и об­слу­жи­вав­шие её не­воль­ни­ки, так и кре­сть­ян­ские дер­жа­ния. Из­вест­ны так­же опи­си (латинское breve) отдельных кре­сть­ян­ских дво­ров, до­шед­шие до нас в со­ста­ве не­ко­то­рых кар­ту­ля­ри­ев . Опи­са­ние кре­сть­ян­ско­го дво­ра (ман­са, гу­фы, ко­ло­ни­ки и другие) пер­во­на­чаль­но вклю­чало упо­ми­на­ние име­ни и со­ци­аль­но­го ста­ту­са (серв, ко­лон, лит и так далее) дер­жа­те­ля, его же­ны и их де­тей, ино­гда и других лю­дей, жив­ших здесь же, ко­ли­че­ст­во имев­шей­ся у них па­хот­ной зем­ли и её ста­тус (сер­виль­ная, сво­бод­ная), при­чи­тав­шие­ся с них об­роч­ные и от­ра­бо­точ­ные по­вин­но­сти. Ино­гда оно со­дер­жа­ло так­же све­де­ния об осо­бой хо­зяйственной спе­циали­за­ции и осо­бом со­ци­аль­ном по­ло­же­нии дер­жа­те­ля (яв­ля­ет­ся ли он ре­мес­лен­ни­ком или кли­ри­ком), о воз­рас­те и здо­ро­вье де­тей и да­же о по­се­ще­нии ими шко­лы. От­дель­но опи­сы­ва­лись дер­жа­ния, от­дан­ные в бе­не­фи­ций. Уже со 2-й половины IX века, по ме­ре ни­ве­ли­ро­ва­ния по­вин­но­стей внут­ри по­ме­стья, полиптики по­сте­пен­но пре­вра­ща­лись в свод­ки по­вин­но­стей, уп­ла­чи­вав­ших­ся груп­па­ми дер­жа­те­лей, ко­то­рые раз­ли­ча­лись юри­ди­че­ски и иму­ще­ст­вен­но. С XI века, в свя­зи с даль­ней­шей ни­ве­ли­ров­кой пра­во­во­го ста­ту­са кре­сть­ян, во Фран­ции и Гер­ма­нии на­ме­ти­лась тен­ден­ция к пре­вра­ще­нию полиптика в сво­его ро­да обы­чай дан­но­го по­ме­стья. В это вре­мя тер­мин «Полиптик» уже поч­ти не упот­реб­лял­ся (из­ред­ка встре­чал­ся до конца XIII века). От не­го про­ис­хо­дит латинское сло­во «pule­gi­um» (французское pouille), ко­то­рым обо­зна­ча­ли опи­си бе­не­фи­ци­ев, пре­имущественно цер­ков­ных. По су­ти (но не по фор­му­ля­ру), к полиптику близ­ки экс­тен­ты (опи­си) английских ма­но­ров, из­вест­ные с XII века, а так­же немецкие и западно-славянские ур­ба­рии. В Рос­сии бли­жай­шим ана­ло­гом полиптика яв­ля­ют­ся пис­цо­вые кни­ги , из­вест­ные с XV века. Бла­го­да­ря боль­шо­му объ­ё­му ин­фор­ма­ции (в са­мом круп­ном, Сен-Жер­мен­ском, упо­мя­ну­то около 10 тысяч человек), сис­те­ма­тич­но­сти опи­са­ния и раз­но­об­ра­зию све­де­ний полиптики яв­ля­ют­ся од­ним из важ­ней­ших ис­точ­ни­ков изу­че­ния эко­но­ми­ки, со­ци­аль­ной ис­то­рии, де­мо­гра­фии и оно­ма­сти­ки Западной Ев­ро­пы в ран­нее Сред­не­ве­ко­вье (осо­бен­но в VIII-X веков).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)