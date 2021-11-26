ПЕНИТЕНЦИАЛИИ
ПЕНИТЕНЦИАЛИИ - памятники церковного права западно-европейского Средневековья.
От латинского libri poenitentiales, или paenitentiales, буквально - покаянные книги. Представляли собой перечни вопросов, которые священник задавал прихожанам на исповеди с целью выяснить, насколько они следуют церковным предписаниям, и перечни наказаний (пост, ночные бдения, временное отлучение от Церкви, паломничество, раздача милостыни, денежные штрафы в пользу Церкви, предвосхищавшие торговлю индульгенциями, и другие) за те или иные прегрешения (например, нарушение поста, работу в праздничные дни, ворожбу, богохульство и так далее). При назначении наказания учитывались возраст, пол, семейный и социальный статус, благосостояние и образование грешника, совершено ли прегрешение в первый раз, по своей воле или по принуждению, в более поздних Пенитенциалиях - также степень и искренность раскаяния. Допускалась возможность исполнения покаяния другим человеком (зависимым или за деньги).
Появление Пенитенциалии связано с переходом от публичного покаяния, практиковавшегося в древнем христианстве по инициативе каявшегося (причём допускалось лишь однократное покаяние, при повторном прегрешении грешник отлучался от Церкви), к покаянию, совершаемому регулярно во время тайной исповеди, которая вошла в обиход в раннее Средневековье. Первые Пенитенциалии появились, по-видимому, в кельтской Церкви в VI веке. Первоначально предназначались для монахов, позднее стали использоваться при исповедовании мирян, что повлекло за собой изменение их содержания. Древнейшие из известных Пенитенциалий были составлены в Британии святым Давидом Миневийским (умер в 544 году) и святой Гильдой (умерла в 570 году). Особенно популярны были Пенитенциалии ирландских аббатов - святые Колумбана и Куммеана (умерли около 650 года). В конце VI века Пенитенциалии появились в Галлии, Испании и Италии, позднее в Германии и других странах Западной Европы. В VII-X веках в ходу было несколько десятков Пенитенциалий, которые часто приписывались авторитетным деятелям Церкви, напр.имер архиепископу Кентенберийскому Теодору Тарсийскому и Беде Достопочтенному. Поздние Пенитенциалии составлялись с опорой на более ранние, но с авторскими добавлениями, отражавшими местные потребности и обычаи. Определённое влияние на Пенитенциалии оказало местное обычное право. Как правило, Пенитенциалии создавались на латыни, но уже с VIII века известны их переводы на нарвежские языки, прежде всего на древнеирландский, древнеанглийский и старонемецкий.
За пределами кельтского мира Церковь первоначально враждебно отнеслась к Пенитенциальскому Направлению, Шартрский собор в 813 году и Орлеанский собор в 829 году постановили сжигать Пенитенциалии как тексты неизвестного или сомнительного авторства, идущие вразрез с древней традицией. Однако к тому времени Пенитенциалии уже настолько прочно вошли в обиход, что около 830 года галльская Церковь санкционировала создание официальных Пенитенциалий, составленного епископом Камбре Халитгаром. Тем не менее Пенитенциалии и впоследствии вызывали возражения (например, со стороны Бернарда Клервоского). С начала XI века Пенитенциалии включают в своды церковного права. Таковы Пенитенциалии епископа Вормса Буркхарда (около 1023 года), П. Ансельма Луккского (около 1186 года), Ива Шартрского (1093-1098 годы), Алана Лилльского (1180 год).
В XIII веке Пенитенциалии были потеснены так называемыми summae confessorum (суммами исповедников), всеобъемлющими трактатами по покаянной дисциплине, праву таинств, некоторым аспектам церковного (уголовного и отчасти процессуального) права, которые содержали подробные рекомендации исповеднику о том, как расспрашивать человека о его прегрешениях. Акцент делался всё больше на индивидуальных особенностях кающегося и обстоятельствах совершения им греха. Наиболее авторитетными были «Summa confessorum» Роберта из Фламборо (1208-1215 годы), «Summa de paenitentia» каталонского доминиканца Рамона Пеньяфортского (1222-1235/1236 годы), «Summa confessorum» немецкого доминиканца Иоганна Фрайбургского (1280-1298 годы) и алфавитная «Summa de iure tractans» итальянского францисканца Мональди (до 1274 года). Однако Пенитенциалии на низовом уровне активно использовались в позднее Средневековье и даже в раннее Новое время (например, испанцами при христианизации Центральной и Южной Америки). Пенитенциалии - важный источник для изучения массовых религиозных представлений и повседневной жизни, а также церковного права, в том числе правоприменительной практики. Аналогом Пенитенциалии в Византии и в православных славянских странах были так называемые покаянные номоканоны (см. Епитимия, Номоканон).
Дополнительная литература:
Гуревич А.Я. Народная культура раннего средневековья в зеркале «покаянных книг» // Средние века. 1973. Вып. 37.