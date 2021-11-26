ПЕНИТЕНЦИАЛИИ

ПЕНИТЕНЦИАЛИИ - па­мят­ни­ки цер­ков­но­го пра­ва западно-ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья .

От латинского libri poeni­ten­tiales, или paenitentiales, буквально - по­каян­ные кни­ги. Пред­став­ля­ли со­бой пе­реч­ни во­про­сов, ко­то­рые свя­щен­ник за­да­вал при­хо­жа­нам на ис­по­ве­ди с це­лью вы­яс­нить, на­сколь­ко они сле­ду­ют цер­ков­ным пред­пи­са­ни­ям, и пе­реч­ни на­ка­за­ний (пост, ноч­ные бде­ния, временное от­лу­че­ние от Церк­ви, па­лом­ни­че­ст­во , раз­да­ча ми­ло­сты­ни, де­неж­ные штра­фы в поль­зу Церк­ви, пред­вос­хи­щав­шие тор­гов­лю ин­дуль­ген­ция­ми , и другие) за те или иные пре­греше­ния (например, на­ру­ше­ние по­ста, ра­бо­ту в празд­нич­ные дни, во­рож­бу, бо­го­хуль­ст­во и так далее). При на­зна­че­нии на­ка­за­ния учи­ты­ва­лись воз­раст, пол, се­мей­ный и со­ци­аль­ный ста­тус, бла­го­сос­тоя­ние и об­ра­зо­ва­ние греш­ни­ка, со­вер­ше­но ли пре­гре­ше­ние в пер­вый раз, по сво­ей во­ле или по при­ну­ж­де­нию, в бо­лее позд­них Пенитенциалиях - так­же сте­пень и ис­крен­ность рас­кая­ния. До­пус­ка­лась воз­мож­ность ис­пол­не­ния по­кая­ния другим че­ло­ве­ком (за­ви­си­мым или за день­ги).

По­яв­ле­ние Пенитенциалии свя­за­но с пе­ре­хо­дом от пуб­лич­но­го по­кая­ния, прак­ти­ко­вав­ше­го­ся в древ­нем хри­сти­ан­ст­ве по ини­циа­ти­ве ка­яв­ше­го­ся (при­чём до­пус­ка­лось лишь од­но­крат­ное по­кая­ние, при по­втор­ном пре­гре­ше­нии греш­ник от­лу­чал­ся от Церк­ви), к по­кая­нию, со­вер­шае­мо­му ре­гу­ляр­но во вре­мя тай­ной ис­по­ве­ди, ко­то­рая во­шла в оби­ход в ран­нее Сред­не­ве­ко­вье. Пер­вые Пенитенциалии поя­ви­лись, по-ви­ди­мо­му, в кельтской Церк­ви в VI веке. Пер­во­началь­но пред­на­зна­ча­лись для мо­на­хов, позд­нее ста­ли ис­поль­зо­вать­ся при ис­по­ве­до­ва­нии ми­рян, что по­влек­ло за со­бой из­ме­не­ние их со­дер­жа­ния. Древ­ней­шие из из­вест­ных Пенитенциалий бы­ли со­став­ле­ны в Бри­та­нии святым Да­ви­дом Ми­не­вий­ским (умер в 544 году) и святой Гиль­дой (умерла в 570 году). Осо­бен­но по­пу­ляр­ны бы­ли Пенитенциалии ирландских аб­ба­тов - святые Ко­лум­ба­на и Кум­меа­на (умерли около 650 года). В конце VI века Пенитенциалии поя­ви­лись в Гал­лии, Ис­па­нии и Ита­лии, позд­нее в Гер­ма­нии и других стра­нах Западной Ев­ро­пы. В VII-X веках в хо­ду бы­ло несколько де­сят­ков Пенитенциалий, ко­то­рые ча­сто при­пи­сы­ва­лись ав­то­ри­тет­ным дея­те­лям Церк­ви, напр.имер ар­хи­епископу Кен­тен­бе­рий­ско­му Тео­до­ру Тар­сий­ско­му и Бе­де Дос­то­поч­тен­но­му . Позд­ние Пенитенциалии со­став­ля­лись с опо­рой на бо­лее ран­ние, но с ав­тор­ски­ми до­бав­ле­ния­ми, от­ра­жав­ши­ми ме­ст­ные по­треб­но­сти и обы­чаи. Оп­ре­де­лён­ное влия­ние на Пенитенциалии ока­за­ло ме­ст­ное обыч­ное пра­во. Как пра­ви­ло, Пенитенциалии соз­да­ва­лись на ла­ты­ни, но уже с VIII века из­вест­ны их пе­ре­во­ды на нарвежские язы­ки, пре­ж­де все­го на древ­не­ир­ланд­ский, древ­не­анг­лий­ский и ста­ро­не­мец­кий.

За пре­де­ла­ми кельтского ми­ра Цер­ковь пер­во­на­чаль­но вра­ж­деб­но от­не­слась к Пенитенциальскому Направлению, Шартр­ский со­бор в 813 году и Ор­ле­ан­ский со­бор в 829 году по­ста­но­ви­ли сжи­гать Пенитенциалии как тек­сты не­из­вест­но­го или со­мнительного ав­тор­ст­ва, иду­щие враз­рез с древ­ней тра­ди­ци­ей. Од­на­ко к то­му вре­ме­ни Пенитенциалии уже на­столь­ко проч­но во­шли в оби­ход, что около 830 года галль­ская Цер­ковь санк­цио­ни­ро­ва­ла соз­да­ние официальных Пенитенциалий, со­став­лен­но­го епископом Кам­бре Ха­лит­га­ром. Тем не ме­нее Пенитенциалии и впо­след­ст­вии вы­зы­ва­ли воз­ра­же­ния (например, со сто­ро­ны Бер­нар­да Клер­во­ско­го). С начала XI века Пенитенциалии вклю­ча­ют в сво­ды цер­ков­но­го пра­ва. Та­ко­вы Пенитенциалии епископа Ворм­са Бурк­хар­да (около 1023 года), П. Ан­сель­ма Лукк­ско­го (около 1186 года), Ива Шартр­ско­го (1093-1098 годы), Ала­на Лилль­ско­го (1180 год).

В XIII веке Пенитенциалии бы­ли по­тес­не­ны так называемыми sum­mae con­fes­sorum (сум­ма­ми ис­по­вед­ни­ков), все­объ­ем­лю­щи­ми трак­та­та­ми по по­ка­ян­ной дис­ци­п­ли­не, пра­ву та­инств, не­ко­то­рым ас­пек­там цер­ков­но­го (уго­лов­но­го и от­час­ти про­цес­су­аль­но­го) пра­ва, ко­то­рые со­дер­жа­ли под­роб­ные ре­ко­мен­да­ции ис­по­вед­ни­ку о том, как рас­спра­ши­вать че­ло­ве­ка о его пре­гре­ше­ни­ях. Ак­цент де­лал­ся всё боль­ше на ин­ди­ви­ду­аль­ных осо­бен­но­стях каю­ще­го­ся и об­стоя­тель­ст­вах со­вер­ше­ния им гре­ха. Наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ны­ми бы­ли «Summa confesso­rum» Ро­бер­та из Флам­бо­ро (1208-1215 годы), «Sum­ma de paenitentia» ка­та­лон­ско­го до­ми­ни­кан­ца Ра­мо­на Пень­я­форт­ско­го (1222-1235/1236 годы), «Summa con­fesso­rum» немецкого до­ми­ни­кан­ца Ио­ган­на Фрай­бург­ско­го (1280-1298 годы) и ал­фа­вит­ная «Summa de iure tractans» итальянского фран­ци­скан­ца Мо­наль­ди (до 1274 года). Од­на­ко Пенитенциалии на ни­зо­вом уров­не ак­тив­но ис­поль­зо­ва­лись в позд­нее Сред­не­ве­ко­вье и да­же в ран­нее Но­вое вре­мя (например, ис­пан­ца­ми при хри­стиа­ни­за­ции Центральной и Южной Аме­ри­ки). Пенитенциалии - важ­ный ис­точ­ник для изу­че­ния мас­со­вых ре­лигиозных пред­став­ле­ний и по­все­днев­ной жиз­ни, а так­же цер­ков­но­го пра­ва, в том числе пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­ти­ки. Ана­ло­гом Пенитенциалии в Ви­зан­тии и в пра­во­слав­ных славянских стра­нах бы­ли так называемые по­ка­ян­ные но­мо­ка­но­ны (см. Епи­ти­мия , Но­мо­ка­нон ).

Дополнительная литература:

Гу­ре­вич А.Я. На­род­ная куль­ту­ра ран­не­го сред­не­ве­ко­вья в зер­ка­ле «по­ка­ян­ных книг» // Сред­ние ве­ка. 1973. Вып. 37.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)