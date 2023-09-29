Отто́н III

Оттóн III ( лат. Otto III) (06/07.980, близ Клеве, Германия — 23/24.01.1002, замок Патерно, близ Витербо, Италия) — король Германии (с 27 мая 983, самостоятельно правил с 994), император Священной Римской империи (с 21 мая 996), из Саксонской династии. Единственный сын императора Оттона II и Феофано (ум. в 991). Оттон II скончался, когда его сын был трехлетним, регентом при О. III стала его мать Феофано, затем его бабка Адельгейда (на статус регента безуспешно претендовал двоюродный дядя О. III — герцог Баварии Генрих Сварливый). С началом самостоятельного правления О. III, отправившись в Италию, восстановил контроль над папским престолом и добился избрания своего родственника Бруно Каринтийского (папа Григорий V, 996–999), который провел его императорскую коронацию. Когда О. III покинул Италию, римская знать возвела на папский престол грека Иоанна Филагата, бывшего учителя О. III, под именем Иоанн XVI. В 998 О. III вернулся в Рим, покарал противников и вернул Григория V. Считая себя наследником имперских традиций Запада и Востока, О. III основал резиденцию в Риме, проводил бо́льшую часть времени в Италии, подражал античным обычаям в придворной жизни, поместил на своей печати-­булле формулу «Обновление империи римлян» («Renovatio imperii Romanorum»). При О. III достигло расцвета искусство Оттоновского возрождения . Приписывая себе роль «последнего императора», который должен подготовить мир ко второму пришествию Христа, О. III собирал вокруг себя подвижников и ученых мужей: Адальберта Пражского , Льва Верчелльского , Герберта Орильякского (папа Сильвестр II ) и др. Особое внимание уделял распространению христианства. В 1000 император совершил паломничество к гробнице св. Адальберта в Гнезно и основал там независимое польское архиепископство (ранее в Польше существовало лишь епископство в Познани, подчиненное Магдебургской архиепископской кафедре). В 1000 или 1001 было основано венгерское архиепископство в Гране (Эстергоме), тогда же при поддержке О. III и папы Сильвестра II состоялась королевская коронация венгерского князя Иштвана I Святого . В Ахене О. III вскрыл гробницу Карла Великого и взял частицу его останков, вероятно, чтобы подчеркнуть духовное преемство. После возвращения О. III в Италию в 1001 против него выступили жители г. Тиволи, а затем и римляне. Вместе с папой Сильвестром II О. III бежал и стал собирать вой­ско, но вскоре скончался от болезни. Его тело было похоронено в Ахене, а внутренности, по инициативе преемника О. III из баварской ветви Людольфингов, Генриха II Святого, — в Аугсбурге.

Лит. : Görich K. Otto III. Romanus Saxonicus et Italicus: Kaiserliche Rompolitik und sächsische Historiographie. Sigmaringen, 1993; Althoff G. Otto III. Darmstadt, 1996; Falkenstein L. Otto III. und Aachen. Hannover, 1998; D’Acunto N. Nostrum Italicum regnum: Aspetti della politica italiana di Ottone III. Milano, 2002; Флекенштейн Й. Империя Оттонов в Х столетии // Бульст-­Тиле М. Л., Йордан К., Флекенштейн Й . Священная Римская империя: Эпоха становления / Пер. с нем. СПб., 2008. С. 109–139. А. С. Ануфриева .