ОСЕБЕРГ

ОСЕБЕРГ (Усеберг) (норвеж. Oseberg) - под­кур­ган­ное по­гре­бе­ние эпо­хи ви­кин­гов , со­вер­шён­ное в ла­дье. Рас­по­ло­же­но близ ху­то­ра Усе­берг, не­да­ле­ко от города Тёнс­берг (Ос­ло-фьорд, фюль­ке Вест­фолл, Нор­ве­гия).

Рас­коп­ки Х. Ше­те­ли­га и Г. Гус­таф­со­на в 1904-1905 годов. Ла­дья (дли­на 21,5 м, ши­ри­на 5,1 м, вы­со­та мач­ты до 10 м) име­ла вдоль бор­тов от­вер­стия для 15 пар вё­сел; в её сна­ря­же­ние вхо­ди­ли: же­лез­ный якорь, де­ре­вян­ные ру­ле­вое и несколько греб­ных вё­сел, сход­ни, ба­дья для вы­чер­пы­ва­ния во­ды, мно­же­ст­во фраг­мен­тов ве­рё­вок и мел­ких де­ревянных де­та­лей ос­на­ст­ки. По мне­нию спе­циа­ли­стов, ла­дья мог­ла раз­ви­вать ско­рость до 10 узлов и пред­на­зна­ча­лась для ка­бо­таж­но­го пла­ва­ния. На ла­дье раз­ме­ща­лись: де­ревянная 4-ко­лёс­ная по­воз­ка и чет­ве­ро са­ней; 2-скат­ный тент (около 5×5,5 м, высотой до 3 м), под ко­то­рым бы­ли де­ре­вян­ные кро­вать, крес­ло, 3 сун­ду­ка (в них пше­ни­ца, ди­кие яб­ло­ки, оре­хи); де­ревянные вёд­ра, в том числе с де­ко­ра­тив­ны­ми ме­тал­лическими об­ру­ча­ми, ку­хон­ная и сто­ло­вая по­су­да, ков­ши; ме­тал­лический очаж­ный на­бор, но­жи, «ове­чьи» нож­ни­цы, ле­до­ход­ные ши­пы, лам­па на длин­ном стерж­не; на­бор ин­ст­ру­мен­тов для пря­де­ния и тка­че­ст­ва; ро­го­вые греб­ни; сед­ло (сохранились фраг­мен­ты) и другое.

Мно­го­чис­лен­ны ос­тат­ки шёл­ко­вых, шер­стя­ных, льня­ных из­де­лий, в том числе с вы­шив­кой; ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны 2 шер­стя­ных пла­тья крас­но­го и си­не­го цве­та, шер­стя­ная на­кид­ка, тон­кое льня­ное по­кры­ва­ло, ту­ни­ка с шёл­ко­вой ап­пли­ка­ци­ей; пред­став­ле­ны так­же фраг­мен­ты шер­стя­но­го ков­ра с изо­бра­же­ни­ем про­цес­сии (вы­ши­та цвет­ны­ми ни­тя­ми), ко­жа­ная не­пар­ная обувь. Нос и ште­вень ла­дьи, са­ни, по­воз­ка, стол­бы с на­вер­шия­ми в ви­де зве­ри­ной го­ло­вы по­кры­ты резь­бой; по её ха­рак­тер­ным ор­на­мен­там на­зван стиль Осе­берг, в ко­то­ром вы­де­ля­ют­ся несколько ин­ди­ви­ду­аль­ных ма­нер, раз­ви­ваю­щих тра­ди­ции северогерамнского искусства VIII века. В ла­дье по­гре­бе­ны 2 жен­щи­ны (60-70 и 25-30 лет). У мо­ло­дой жен­щи­ны при жиз­ни бы­ла сло­ма­на клю­чи­ца; су­дя по со­стоя­нию зу­бов, она поль­зо­ва­лась ме­тал­лической зу­бо­чи­ст­кой (очень ред­кое яв­ле­ние для то­го вре­ме­ни). Вы­ска­за­но пред­по­ло­же­ние, что она ро­ди­лась да­ле­ко на юге (возможно, на тер­ри­то­рии Ира­на). Зна­чительное ме­сто в ра­цио­не пи­та­ния обе­их жен­щин за­ни­ма­ло мя­со, хо­тя для ви­кин­гов бо­лее ха­рак­тер­но упот­реб­ле­ние ры­бы. В ла­дье бы­ли най­де­ны так­же ос­тан­ки 15 ло­ша­дей, бы­ка, 4 со­бак. На ос­но­ве ден­д­ро­хро­но­ло­гии по­гре­бе­ние име­ет да­ту 834 год; ла­дья по­строе­на зна­чи­тель­но рань­ше, ви­ди­мо в начале IX века. Вы­ска­за­но пред­по­ло­же­ние, что в Осеберге по­хо­ро­не­на ко­ро­ле­ва Оса из ди­на­стии Инг­лин­гов, мать Хальф­да­на Чёр­но­го и ба­буш­ка Ха­раль­да Пре­крас­но­во­ло­со­го. На­ход­ки из Осеберга хра­нят­ся в Му­зее ко­раб­лей ви­кин­гов ( Ос­ло ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)