ОРДОНЬО II

Король Галисии и Леона , второй сын короля Астурии Альфонсо III Великого.

В возрасте 8 лет был передан на воспитание в Сарагосу ко двору одного из мусульманских правителей, однако через несколько лет был возвращен отцом на родину.

В начале 890-х годов (возможно в 892 г.) женился на представительнице галисийской знати Эльвире Менендес. В 908 году лично возглавил поход на Севилью.

В 910 году старший брат Ордоньо Гарсия был уличен в заговоре против короля Альфонсо Великого и заключен под стражу, что спровоцировало открытый мятеж графа Кастильского и ряда представителей знати. Исследователи спорят о роли Ордоньо в заговоре и мятеже, в ходе которого Альфонсо III отрекся от престола и разделил свои владения. Галисия стала самостоятельным государством - Ордоньо был избран его королем в 7 июня 910 года -, вассальным королевству Леон, которое отошло старшему брату - Гарсии.

В качестве короля Галисии Ордоньо совершил ряд походов против мавров. Ему удалось взять город Эвору (913) и крепость Альханхе (914). В 914 году, после смерти Гарсии, Ордоньо призывается сословиями Леона на престол.

Став королем, продолжил активные действия против мавров. В 915 году он снарядил экспедицию против правителя города Мериды. Принудив правителя города признать свое подчинение королевству Леон, вернулся с богатой добычей и в честь победы передал церкви свой королевский дворец, на месте которого был построен Леонский собор.

В следующем году заключил договор с королем Наварры Санчо I, нацеленый на борьбу с мусульманами. Осенью 917 году армия мавров вторглась на леонские земли, однако была разбита совместной леоно-наварррской армией, а ее командиры попали в плен и были казнены.

В последующие годы король также организовал ряд походов в земли мавров, с переменным успехом.

Ему наследовал его младший брат Фруэла II, оттеснивший от престола сыновей Ордоньо.

Иллюстрация :

Книжная миниатюра с изображением короля Ордоньо II. XIII в.