ОМУРТАГ

ОМУРТАГ (болг. Омор­таг) - правитель Болгарии с 814 года, по другим данным, с марта 815 года.

Сын Крума, продолжил начатую им войну с Византией , опустошал византийские земли, но в 814 года в решающем сражении у Бурдидзо (в районе современной Бабаэски) возглавляемое Омуртагом войско потерпело поражение. Сам Омуртаг спасся бегством. Опасаясь сближения Византии с франками, в конце 815 года или в начале 816 года подписал со Львом V Армянином мирный договор на 30 лет, который узаконил переход большей части Фракии к Болгарии и установил границу между двумя государствами. Договор подтверждён в 820 году при вступлении на престол нового византийского императора Михаила II Травла , которому Омуртаг с конца 822 года оказывал поддержку в подавлении восстания Фомы Славянина. Предпринял успешные походы против хазар в 818-824 годах, соперничал с франками за контроль над славянскими племенами Среднего Подунавья. В 818 году дунайские ободриты , тимочане и браничевцы, сопротивлявшиеся попыткам Омуртага ликвидировать племенное самоуправление, разорвали союз с Болгарией в надежде на поддержку со стороны Людовика Благочестивого . Первоначально Омуртаг пытался урегулировать противоречия путём переговоров: в 824-826 годах трижды направлял к франкскому императору дипломатические миссии. После их неудачи совершил в 827 и 829 годах походы против славян на средний Дунай , Драву и Тису. Одержав победы, Омуртаг сместил непокорных славянских князей, поставил на их место своих доверенных лиц, основал на болгаро-франкской границе 5 административно-военных областей, положив тем самым конец автономии славянских племён. Отношения с Людовиком Благочестивым Омуртаг уладил путём подписания в 830 мирного договора и установления франко-болгарской границы по срерднему Дунаю.

Омуртаг завершил административно-территориальную реформу Болгарии, начатую Крумом, ввёл деление на комитаты, во главе с назначаемыми ханом комитами, совмещавшими гражданские и военные полномочия. Реформировал болгарское войско, разделив его на постоянную дружину и ополчение. Вёл активное строительство, особенно в Плиске, разрушенной византийцами в 811 году. Правление Омуртага было отмечено гонениями на христиан. Омуртаг лишил своего старшего сына Енравоту, симпатизировавшего им, права наследовать престол. После смерти Омуртага трон занял его третий сын - Маламир (правил до 836 года).