ОЛДЕРМЕН (англ. Aldermen)

Человек, занимающий значимую позицию в местных органах власти в англо-саксонской Англии; титул сохранился вплоть до наших дней. Наиболее близкое слово к понятию "олдермен" - старейшина. Статус олдермена, изначально близкий по своей сути к статусу графа, начал вытеснятся вместе с датским завоеванием Англии и усилением влияния скандинавского элемента в жизни гептархии.

Вместе с развитием городов, статус олдермена начал означать занятие должности в Городском Совете. лдермен выбирался от района (в Лондоне), в котором жил, имел собственность и делами которого занимался и играл важную роль в городском самоуправлении. Так как в Средние века нельзя говорить об унификации жизни и городской жизни, в частности - каждый город имел свои административные и правовые порядки - то и функции олдермена сложно определить однозначно. Он непременно был значимой фигурой в управлении городом, но конкретные исполняемые им обязанности были ситуативны.

Иллюстрация:

Городская хартия Гулля.

Автор статьи: Боварь В. В.