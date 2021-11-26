ОЛАФ ТРЮГГВАСОН
ОЛАФ ТРЮГГВАСОН - король Норвегии с 995 года.
Согласно сагам, сын мелкого норвежского конунга Трюггви.
Традиционно считался правнуком Харальда Прекрасноволосого по мужской линии (ныне эти сведения рассматриваются как миф, созданный средневековыми норвежскими историками с целью представить норвежское королевство в качестве наследственного владения). Родился после гибели отца, с малолетним Олафом Трюггвасоном мать бежала на Русь к своему брату Сигурду. По пути Олаф Трюггвасон был перехвачен пиратами-эстами, в 971 году продан в рабство. Через 6 лет выкуплен Сигурдом, собиравшим дань в землях эстов для «конунга Вальдамара» (смотри Владимир Святославич), в 977/978 годах привезён на Русь. Воспитывался при княжеском дворе в Новгороде, служил в дружине Владимира Святославича. В 986/987 годах вернулся в Скандинавию, участвовал в походах викингов (в том числе в Англию). После смерти ярла Хокона Сигурдарссона провозглашён королём Норвегии на всенародном тинге в Тронхейме (995). Последовательно проводил политику христианизации Норвегии, направленную главным образом на искоренение самостоятельности местных князей. Согласно некоторым сагам, принял «неполное крещение» (prima signatio) в Греции. В большинстве источников говорится о его крещении на островах Сюллинги (близ побережья Англии; современное название - острова Силли) во время походов викингов. Олаф Трюггвасон - первый норвежский король, чеканивший свою монету. Под его непосредственным давлением около 1000 года на альтинге в Исландии было принято христианство. Погиб в битве у озера Свёльд, где он сражался против объединённого войска шведского короля Олафа Шётконунга, датского короля Свена I Вилобородого и норвежского ярла Эйрика Хоконссона. В целом попытки Олафа Трюггвасона объединить Норвегию окончились неудачей, незавершённой осталась и начатая им христианизация (продолжена Олафом Харальдссоном).
Хотя об Олафе Трюггвасоне часто упоминается в произведениях средневековой литературы, данные историч. источников о нём ограниченны. О его военных походах, приверженности христианству, пребывании на Руси (не отражённому в древнерусских памятниках) говорится лишь в современных ему «Англо- Саксонской хронике» и древнескандинавской скальдической поэзии (в том числе в висе Халльфреда Трудного Скальда, сочинённой в 996 году). Сведения о его повторном пребывании на Руси и участии в обращении Владимира Святославича в христианство считаются недостоверными и восходят к стереотипному образу Олафа Трюггвасона - миссионера.
Исторические источники:
Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980. М., 2002.