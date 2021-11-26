ОЛАФ ТРЮГГВАСОН

ОЛАФ ТРЮГГВАСОН - ко­роль Нор­ве­гии с 995 года.

Со­глас­но са­гам, сын мел­ко­го норвежского ко­нун­га Трюг­гви.

Тра­ди­ци­он­но счи­тал­ся пра­вну­ком Ха­раль­да Пре­крас­но­во­ло­со­го по муж­ской ли­нии (ны­не эти све­де­ния рас­смат­ри­ва­ют­ся как миф, соз­дан­ный средневековыми норвежскими ис­то­ри­ка­ми с це­лью пред­ста­вить норвежское ко­ро­лев­ст­во в ка­че­ст­ве на­следственного вла­де­ния). Ро­дил­ся по­сле ги­бе­ли от­ца, с ма­ло­лет­ним Олафом Трюггвасоном мать бе­жа­ла на Русь к свое­му бра­ту Си­гур­ду. По пу­ти Олаф Трюггвасон был пе­ре­хва­чен пи­ра­та­ми-эс­та­ми, в 971 году про­дан в раб­ст­во. Че­рез 6 лет вы­ку­п­лен Си­гур­дом, со­би­рав­шим дань в зем­лях эс­тов для «ко­нун­га Валь­да­ма­ра» (смотри Вла­ди­мир Свя­то­сла­вич ), в 977/978 годах при­ве­зён на Русь. Вос­пи­ты­вал­ся при кня­же­ском дво­ре в Нов­го­ро­де, слу­жил в дру­жи­не Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча. В 986/987 годах вер­нул­ся в Скан­ди­на­вию, уча­ст­во­вал в по­хо­дах ви­кин­гов (в том числе в Анг­лию). По­сле смер­ти ярла Хо­ко­на Си­гур­дарс­со­на про­воз­гла­шён ко­ро­лём Нор­ве­гии на все­на­род­ном тин­ге в Трон­хей­ме (995). По­сле­до­ва­тель­но про­во­дил по­ли­ти­ку хри­стиа­ни­за­ции Нор­ве­гии, на­прав­лен­ную главным образом на ис­ко­ре­не­ние са­мо­стоя­тель­но­сти ме­ст­ных кня­зей. Со­глас­но не­ко­то­рым са­гам, при­нял «не­пол­ное кре­ще­ние» (prima signatio) в Гре­ции. В боль­шин­ст­ве ис­точ­ни­ков го­во­рит­ся о его кре­ще­нии на островах Сюл­лин­ги (близ по­бе­ре­жья Анг­лии; современное название - острова Сил­ли) во вре­мя по­хо­дов ви­кин­гов. Олаф Трюггвасон - пер­вый норвежский ко­роль, че­ка­нив­ший свою мо­не­ту. Под его не­по­сред­ст­вен­ным дав­ле­ни­ем около 1000 года на аль­тин­ге в Ис­лан­дии бы­ло при­ня­то хри­сти­ан­ст­во. По­гиб в бит­ве у озера Свёль­д, где он сра­жал­ся про­тив объ­е­ди­нён­но­го вой­ска шведского ко­ро­ля Ола­фа Шёт­ко­нун­га, датского ко­ро­ля Све­на I Ви­ло­бо­ро­до­го и норвежского яр­ла Эй­ри­ка Хо­конс­со­на. В це­лом по­пыт­ки Олафа Трюггвасона объ­е­ди­нить Нор­ве­гию окон­чи­лись не­уда­чей, не­за­вер­шён­ной ос­та­лась и на­ча­тая им хри­стиа­ни­за­ция (про­дол­же­на Ола­фом Ха­ральд­ссо­ном ).

Хо­тя об Олафе Трюггвасоне час­то упо­ми­на­ет­ся в про­изве­де­ни­ях средневековой литературы, дан­ные ис­то­рич. ис­точ­ни­ков о нём ог­ра­ни­чен­ны. О его во­енных по­хо­дах, при­вер­жен­но­сти хри­сти­ан­ст­ву, пре­бы­ва­нии на Ру­си (не от­ра­жён­но­му в древнерусских па­мят­ни­ках) го­во­рит­ся лишь в со­вре­мен­ных ему «Анг­ло- Сак­сон­ской хро­ни­ке» и древнескандинавской скальдической по­эзии (в том числе в ви­се Халльф­ре­да Труд­но­го Скаль­да, со­чи­нён­ной в 996 году). Све­де­ния о его по­втор­ном пре­бы­ва­нии на Ру­си и уча­стии в об­ра­ще­нии Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча в хри­сти­ан­ст­во счи­та­ют­ся не­дос­то­вер­ны­ми и вос­хо­дят к сте­рео­тип­но­му об­ра­зу Олафа Трюггвасона - мис­сио­не­ра.

Исторические ис­точники:

Снор­ри Стур­лу­сон. Круг Зем­ной. М., 1980. М., 2002.