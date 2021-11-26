ОЛАФ ХАРАЛЬДССОН

ОЛАФ ХАРАЛЬДССОН - ко­роль Нор­ве­гии с 1014 года (или 1015 года).

Со­глас­но са­гам, сын мел­ко­го норвежского ко­нун­га Ха­раль­да Грен­ланд­ца.

Тра­ди­ци­он­но счи­тал­ся пра­пра­вну­ком Ха­раль­да Пре­крас­но­во­ло­со­го по муж­ской ли­нии (современными ис­то­ри­ка­ми эти све­де­ния рас­смат­ри­ва­ют­ся как миф, соз­дан­ный норвежскими ис­то­ри­ка­ми в сред­ние ве­ка с це­лью пред­ста­вить норвежское коро­левст­во в ка­че­ст­ве на­следственного вла­де­ния). Со­глас­но не­до­сто­вер­но­му рас­ска­зу саг, в 998 году кре­щён Ола­фом Трюг­г­ва­со­ном. Ос­но­вы­ва­ясь на со­об­ще­нии нор­манд­ско­го хро­ни­ста Гий­о­ма Жюмь­еж­ско­го (начало 1070-х годов), мож­но счи­тать, что Олаф Харальдссон кре­щён в 1013 году (или 1014 году) в Руа­не. С 12 лет воз­глав­лял по­хо­ды ви­кин­гов, уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях в Да­нии, Шве­ции, восточной Прибал­ти­ке, Анг­лии, Ис­па­нии, Фран­ции. В 1014 году (или 1015 году) вер­нул­ся в Нор­ве­гию и из­гнал из неё од­но­го из двух со­пра­ви­те­лей - яр­ла Хо­ко­на Эй­рикс­со­на, а в 1015 году (или 1016 году), пос­ле по­бе­ды в бит­ве у Несь­я­ра, и вто­ро­го - яр­ла Свей­на Хо­конс­со­на. Стал ко­ро­лём Нор­ве­гии, ан­ну­ли­ро­вав тем са­мым раз­дел стра­ны ме­ж­ду Шве­ци­ей и Да­ни­ей, осу­ще­ст­в­лён­ный по­сле ги­бе­ли Ола­фа Трюг­гва­со­на. До­бил­ся пре­кра­ще­ния вы­плат по­да­тей норвежскими яр­ла­ми шведским и датским ко­ро­лям, что при­ве­ло к по­гра­нич­ным кон­флик­там ме­ж­ду Шве­ци­ей и Нор­ве­ги­ей. В 1024 году у Олафа Харальдссона ро­дил­ся сын Маг­нус (в 1035-1047 годах ко­роль Нор­ве­гии Маг­нус I До­б­рый ). Бо­лее ре­ши­тель­ная и по­сле­до­ва­тель­ная, чем у его пред­ше­ст­вен­ни­ков, борь­ба с язы­че­ст­вом, со­кра­ще­ние тра­диционных «сво­бод» с це­лью уси­ле­ния ко­ро­лев­ской вла­сти, рас­ши­ре­ние и транс­фор­ма­ция сис­те­мы вейцл (от са­краль­но­го пи­ра к корм­ле­ни­ям и сбо­ру по­да­тей в поль­зу ко­ро­ля и его дру­жи­ны) при­ве­ли к раз­ры­ву ме­ж­ду Олафом Харальдссоном и боль­шой ча­стью ста­рой зна­ти, а так­же при­сое­ди­нив­ши­ми­ся к ней бон­да­ми. Про­тив­ни­ки ко­ро­ля внут­ри стра­ны вста­ли на сто­ро­ну Кну­да Ве­ли­ко­го, в ре­зуль­та­те чего Олаф Харальдссон был вы­нуж­ден бе­жать в Шве­цию. От­ту­да он от­пра­вил­ся, со­глас­но дан­ным скаль­дической по­эзии, на Русь, где на­хо­дил­ся с осе­ни 1029 года по вес­ну 1030 года (в древнерусских ис­точ­ни­ках этот факт не упо­ми­нает­ся). Вско­ре, про­дол­жая борь­бу за ко­ро­лев­ский пре­стол, Олаф Харальдссон вер­нул­ся в Нор­ве­гию, где по­гиб в бит­ве при Стик­ле­ста­де про­тив вой­ска лендр­ман­нов (смотри Лендр­ман) и бон­дов.

Про­тест про­тив датского за­си­лья по­сле 1030 года спо­соб­ст­во­вал по­смерт­но­му по­чи­та­нию Олафа Харальдссона. 3 августа 1031 года епископ Грим­хь­елль пе­ре­нёс его ос­тан­ки в церковь Святого Кле­мен­та (ос­но­ва­на са­мим Олафом Харальдссоном в Ни­да­ро­се) и объ­я­вил Ола­фа свя­тым. Он стал по­чи­тать­ся как по­кро­ви­тель и веч­ный пра­ви­тель Нор­ве­гии. Маг­нус I До­б­рый при­дал куль­ту ста­тус го­су­дар­ст­вен­но­го, объ­я­вив 29 ию­ля днём святого Ола­фа (Olsok) (по­ны­не от­ме­ча­ет­ся как день его по­ми­но­ве­ния в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви; как национальный день на Фа­рер­ских островах). По сви­де­тель­ст­ву Ада­ма Бре­мен­ско­го, ко 2-й половине XI века культ святого Ола­фа рас­про­стра­нил­ся по всей Скан­ди­на­вии. Со 2-й половине XII века он ак­тив­но ис­поль­зо­вал­ся норвежской Цер­ко­вью в це­лях под­ня­тия ав­то­ри­те­та ко­ро­лев­ской вла­сти. До XVI века место упо­кое­ния мо­щей святого Ола­фа в Ни­да­ро­се - центр па­лом­ни­че­ст­ва . В 1537 году ра­ка с мо­ща­ми вы­ве­зе­на из Нор­ве­гии епископом Ола­фом Эн­гель­брек­тс­со­ном, в 1560-е годы ос­тан­ки Олафа Харальдссона за­хо­ро­не­ны датскими вла­стя­ми в не­из­ве­ст­ной мо­ги­ле на тер­ри­то­рии со­бо­ра Трон­хей­ма. С 1990-х годов к ним воз­рож­де­но ак­тив­ное па­лом­ни­че­ст­во.

Исторические ис­точники:

Magistri Adam Bremensis Cesta Ham­maburgensis ecclesiae pontificum / Hrsg. B. Schmeidler. Hannoverae; Lipsiae, 1917;

Снор­ри Стур­лу­сон. Круг Зем­ной. М., 2002.