ОЛАФ ХАРАЛЬДССОН
ОЛАФ ХАРАЛЬДССОН - король Норвегии с 1014 года (или 1015 года).
Согласно сагам, сын мелкого норвежского конунга Харальда Гренландца.
Традиционно считался праправнуком Харальда Прекрасноволосого по мужской линии (современными историками эти сведения рассматриваются как миф, созданный норвежскими историками в средние века с целью представить норвежское королевство в качестве наследственного владения). Согласно недостоверному рассказу саг, в 998 году крещён Олафом Трюггвасоном. Основываясь на сообщении нормандского хрониста Гийома Жюмьежского (начало 1070-х годов), можно считать, что Олаф Харальдссон крещён в 1013 году (или 1014 году) в Руане. С 12 лет возглавлял походы викингов, участвовал в сражениях в Дании, Швеции, восточной Прибалтике, Англии, Испании, Франции. В 1014 году (или 1015 году) вернулся в Норвегию и изгнал из неё одного из двух соправителей - ярла Хокона Эйрикссона, а в 1015 году (или 1016 году), после победы в битве у Несьяра, и второго - ярла Свейна Хоконссона. Стал королём Норвегии, аннулировав тем самым раздел страны между Швецией и Данией, осуществлённый после гибели Олафа Трюггвасона. Добился прекращения выплат податей норвежскими ярлами шведским и датским королям, что привело к пограничным конфликтам между Швецией и Норвегией. В 1024 году у Олафа Харальдссона родился сын Магнус (в 1035-1047 годах король Норвегии Магнус I Добрый). Более решительная и последовательная, чем у его предшественников, борьба с язычеством, сокращение традиционных «свобод» с целью усиления королевской власти, расширение и трансформация системы вейцл (от сакрального пира к кормлениям и сбору податей в пользу короля и его дружины) привели к разрыву между Олафом Харальдссоном и большой частью старой знати, а также присоединившимися к ней бондами. Противники короля внутри страны встали на сторону Кнуда Великого, в результате чего Олаф Харальдссон был вынужден бежать в Швецию. Оттуда он отправился, согласно данным скальдической поэзии, на Русь, где находился с осени 1029 года по весну 1030 года (в древнерусских источниках этот факт не упоминается). Вскоре, продолжая борьбу за королевский престол, Олаф Харальдссон вернулся в Норвегию, где погиб в битве при Стиклестаде против войска лендрманнов (смотри Лендрман) и бондов.
Протест против датского засилья после 1030 года способствовал посмертному почитанию Олафа Харальдссона. 3 августа 1031 года епископ Гримхьелль перенёс его останки в церковь Святого Клемента (основана самим Олафом Харальдссоном в Нидаросе) и объявил Олафа святым. Он стал почитаться как покровитель и вечный правитель Норвегии. Магнус I Добрый придал культу статус государственного, объявив 29 июля днём святого Олафа (Olsok) (поныне отмечается как день его поминовения в Римско-католической церкви; как национальный день на Фарерских островах). По свидетельству Адама Бременского, ко 2-й половине XI века культ святого Олафа распространился по всей Скандинавии. Со 2-й половине XII века он активно использовался норвежской Церковью в целях поднятия авторитета королевской власти. До XVI века место упокоения мощей святого Олафа в Нидаросе - центр паломничества. В 1537 году рака с мощами вывезена из Норвегии епископом Олафом Энгельбректссоном, в 1560-е годы останки Олафа Харальдссона захоронены датскими властями в неизвестной могиле на территории собора Тронхейма. С 1990-х годов к ним возрождено активное паломничество.
Исторические источники:
Magistri Adam Bremensis Cesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum / Hrsg. B. Schmeidler. Hannoverae; Lipsiae, 1917;
Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 2002.