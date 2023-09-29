О́лав I Трюггва́сон

О́лав I Трюггва́сон ( древнеисл. Óláfr Tryggvason) (963/964 или 969 — сентябрь 999 или 1000, пролив Эресунн или близ о. Рюген) — король Норвегии (с 995). Правнук Харальда Прекрасноволосого, сын Трюггви Олавссона, конунга Вика (Южн. Норвегия). Сведения об О. I Т. скудны и местами легендарны, его биография, основанная на устной традиции и поэзии скальдов, включена в латиноязычные «Истории Норвегии» 2‑й половины XII в. Первые две саги, посвященные О. I Т., были написаны ранее 1200 в Исландии монахами Оддом Сноррасоном и Гуннлаугом Лейвссоном и легли в основу более поздних саг об О I. Т., в том числе в «Круге Земном» Снорри Стурлусона (около 1230).

После убийства отца О. I Т. (963) его мать бежала с ним сначала в Швецию, затем на Русь, где служил ее брат Сигурд. По пути они были захвачены пиратами-­эстами и проданы в рабство. Спустя 6 лет Сигурд выкупил племянника и привез его в Новгород, ко двору Владимира Святославича , где он получил воспитание и затем служил в княжеской дружине. В 986 или 987 О. I Т. покинул Русь, совершал викингские набеги на Балтике, но через три года, согласно Одду, он вновь отправился на Русь и затем в Византию . Получив «prima signatio» (став катехуменом), О. I Т. якобы привез на Русь епископа, который крестил Владимира и его жену Аллогию. После этого он возобновил викингские походы на западе Европы. В 991, после успешного рейда в Англии, он заключил договор с королем Этельредом ΙΙ и принял крещение (согласно сагам, был крещен в 993 на о-вах Силли).

Воспользовавшись непрочным положением датского ставленника в Норвегии, хладирского ярла Хакона, в 995 О. I Т. стал правителем Норвегии. Он силой насаждал христианство в Норвегии, Исландии и на Оркнейских о-вах, построил первую в Норвегии церковь, основал г. Нидарос (Тронхейм), чеканил монету с легендой «Onlafus rex Normannorum». Наступившая вскоре языческая реакция внутри страны и объединение против О. I Т. датских, шведских и норвежских сил привели к разгрому его флота и гибели О. I Т. в морской битве при Свольдере.

Лит .: Bagge S. The Making of a Missionary King: The Medieval Accounts of Olaf Tryggvason and the Conversion of Norway // The Journal of English and Germanic Philology. Vol. 105. № 4 (2006). Р. 473–513; Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. М., 2012; Мельникова Е. А. Эпоха Владимира в древнескандинавской литературе // Русь эпохи Владимира Великого: государство, церковь, культура. М., 2017. С. 410–441. Е. А. Мельникова.