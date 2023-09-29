Нитра́нское кня́жество

Нитра́нское кня́жество ( словац. Nitranske kniežetstvo, венг. Nyitrai Fejedelemség) — раннее славянское княжество со столицей в крепости Нитра, находилось в юго-западной части современной Словакии. До 790‑х Н. к. платило дань Аварскому каганату, но после резкого ослабления каганата стало самостоятельным. В 833 князь Моймир I присоединил его к Моравскому княжеству и создал государство, известное как Великая Моравия. При этом из Н. к. был изгнан князь Прибина, союзник франков, правивший примерно с 825 (характер отношений между Прибиной и Моймиром I не вполне ясен). При династии Моймировцев Н. к. фактически стало удельным княжеством Великой Моравии, передавалось наследнику престола. В 850/867–870 им управлял Святополк; после свержения своего дяди Растислава он стал князем Великой Моравии. Ок. 894–906/907 в Нитре правил его сын Святополк II. В 820‑х население Н. к. приняло христианство, в составе Великой Моравии Нитра была важным церковным центром. В 828 зальцбургский архиепископ Адальрам освятил там первую церковь на славянских землях. Вихинг, епископ Нитры во второй половине IX в., был противником миссии Кирилла и Мефодия .

После падения Великой Моравии в 907 Н. к. стало частью Венгрии и до 1108/1110 было удельным княжеством династии Арпадов , сохраняло относительную независимость и продолжало традиции Великой Моравии. После убийства князя Михая в 995 его брат, великий князь Геза, передал Н. к. своему сыну — будущему королю Иштвану I Святому . В 1001 Болеслав I Храбрый захватил Н. к. и отдал его в управление Ласло (Владиславу) Лысому, сыну Михая, но в 1029 Иштван I вновь овладел Нитрой и передал своему сыну Имре. После ряда конфликтов между членами династии Арпадов чешский князь Бржетислав I включил Н. к. или его часть в воссозданное им Моравское княжество, затем оно перешло к Беле (I) и достигло расцвета в 1050–1060‑х. Впоследствии власть Н. к. оспаривали представители рода Арпадов, его права постоянно уменьшались. В 1108/1110, во время реформ короля Кальмана (ликвидация удельных княжеств), земли Н. к. отошли к разным комитатам королевства. Последний князь Альмош и его сын были ослеплены, в Нитре восстановлено епископство.

Лит. : История Словакии. М., 2003; Treštík D. Vznik Velké Moravy. Praha, 2001; Steinhubel J. Nitranske kniežatstvo: Počiatky stredovekého Slovenska. Bratislava, 2004. Г. П. Мельников .