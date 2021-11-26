НАВАРРА
Историческая область в Западных Пиренеях, на границе Испании и Франции; административно-территориальная единица (автономное сообщество) Испании.
(Исп. Navarra, франц. Navarre). Включает одноим. провинцию. Пл. 9,8 тыс. км2. Нас. 652,9 тыс. чел. (2012, оценка). Гл. город – Памплона.
В древности территория Н. была заселена васконами (предками совр. басков). Во 2 в. до н. э. началось проникновение в Н. римлян, в 75 до н. э. рим. полководец Гней Помпей основал г. Памплона. После падения Рим. империи земли басков пытались подчинить себе вестготы и франки. В нач. 7 в. н. э. для установления контроля над Зап. Пиренеями были образованы находившиеся соответственно под контролем Франкского государства и Вестготского королевства герцогства Васкония и Кантабрия. В нач. 8 в. равнинные районы Н. были захвачены мусульманами; укрепившиеся в горах баски вели борьбу с мусульманами и франками. В 778 Карл I Великий занял б. ч. территории Н., вытеснив мусульман, но вскоре потерпел поражение от басков, разбивших предводителя его войск маркграфа бретонского побережья Хруодланда (Роланда). В нач. 9 в. Людовик Благочестивый отвоевал Зап. Пиренеи, которые вошли в состав Испанской марки. В 820-х гг. началось объединение земель басков под упр. графа Памплоны Иньиго Аристы (ум. 851/852), находившегося в близком родстве с семьёй мувалладов Бану Каси, которая владела землями на правом берегу р. Эбро. Пользуясь её поддержкой, Иньиго Ариста добился фактич. независимости от Франкского гос-ва и подчинил себе ряд территорий. Согласно преданию, после победы в 824 над Людовиком Благочестивым, организовавшим поход против Иньиго Аристы, он принял титул короля Памплоны. Власть Иньиго Аристы распространялась не на все земли басков; области на границе Алавы и зап. отрогов Пиренеев с центром в Сангуэсе («другая часть королевства») управлялись родом Хименес. Представитель этой династии Санчо I Гарсес занял в 905 трон Н. (правил до 925). Его праправнук Санчо III Великий в 1-й трети 11 в. сумел овладеть всей сев. частью Пиренейского п-ова, объединив под своей властью, помимо собственно Н., королевства Леон, Кастилия и Арагон. Незадолго до смерти Санчо III Великий разделил свои владения между сыновьями: Н. получил его старший сын – Гарсия Санчес III (1035–54). Ему наследовал его сын Санчо IV, расширивший в войнах с мусульм. правителями Сарагосы владения Н. на юго-западе. В 1076 после смерти Санчо IV, не оставившего законных наследников, наваррцы предложили корону королю Арагона Санчо I (правил в Н. до 1094 как Санчо V). Уния с Арагоном длилась до 1134, когда на наваррский престол был избран Гарсия IV Восстановитель (правил до 1150) из династии Хименес. При его преемнике Санчо VI Мудром (1150–94) королевство Памплона стало называться королевством Наварра. Со смертью бездетного короля Санчо VII Сильного (1194–1234), в правление которого Н. в войнах с Кастилией потеряла ряд территорий (Алава, Гипускоа), престол перешёл к его зятю – графу Шампанскому Теобальду (1234–53), вассалу франц. короля. В 1285–1328 Н. фактически входила в состав Франц. королевства – королями Н. были франц. короли Филипп IV Красивый [в 1284 он женился на наследнице наваррского престола Хуане I (Жанне I)] и Карл IV (Карл I Наваррский; 1322–28). Со смертью последнего трон Н. перешёл к Хуане II (Жанне II; 1328–49), состоящей в браке с Филиппом III д’Эврё; Н. управляли представители этой династии – Карл Злой, Карл III (1387–1425) и Бланка I (1425–1441). В 1441 трон Н. занял муж Бланки I – король Арагона Хуан II (в Н. правил как Хуан I). После его смерти в 1479 корона Н. отошла к представителям дома де Фуа, в 1484, после свадьбы королевы Наварры Екатерины (Каталины) де Фуа с Жаном III д’Альбре, – дома Альбре.
В 1512 большая часть Н. (т. н. Верхняя Н.) была завоёвана Фернандо II Арагонским и включена в состав Испании. В Нижней Н. трон в 1517 унаследовал сын Жана III д’Альбре – Генрих II (правил до 1555). В 1572 королём Н. стал сын Жанны III (дочь Генриха II; 1555–72) и Антуана де Бурбона (1555–1562) – Генрих III, который в 1589 под именем Генриха IV занял франц. престол. Нижняя Н. вошла в состав Франции, но до Французской революции 18 в. сохраняла ряд привилегий; до 1830 франц. короли носили также титул королей Н. Верхняя Н. имела в объединённой Испании статус вице-королевства, с 1841 – провинции, обладавшей собств. правительством и рядом привилегий. С 1982 автономное сообщество.
Автор статьи: М. В. Рыбина.