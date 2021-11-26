МУВАЛЛАДЫ

МУВАЛЛАДЫ (Му­ла­ди, исп. Muladí, от арабского «му­вал­лад» - от­прыск) - в му­сульманской Ис­па­нии вы­ход­цы из не­араб­ских или сме­шан­ных се­мей, вы­рос­шие сре­ди ара­бов и вос­пи­тан­ные как му­суль­ма­не .

Сло­вом «Муваллады» на­зы­ва­ли как по­том­ков но­вооб­ра­щён­ных му­суль­ман, так и са­мих но­во­об­ра­щён­ных. Наи­бо­лее мно­го­численная и влия­тель­ная груп­па Муваллад сло­жи­лась в Ан­да­лу­се в пе­ри­од прав­ле­ния эми­ра Абд ар-Рах­ма­на II (822-852 годы), ко­гда зна­чи­тель­но воз­рос­ло чис­ло об­ра­ще­ний в ис­лам .

С XI века в ре­зуль­та­те про­цес­сов ас­си­ми­ля­ции чис­ло Муваллад ста­ло со­кра­щать­ся. Многие со­хра­ня­ли свои хри­сти­ан­ские име­на и про­дол­жа­ли тай­но ис­по­ве­до­вать хри­сти­ан­ст­во, сре­ди Муваллад был рас­про­стра­нён би­лин­гвизм - они вла­де­ли арабским языком и диа­лек­том ро­ман­се.

Не­ко­то­рые Муваллады дос­ти­га­ли вы­со­ко­го со­ци­аль­но­го ста­ту­са и эко­но­мического про­цве­та­ния (например, род Ба­ну Ка­си, в начале VIII - начале XX века пра­вив­ший в Са­ра­го­се). Муваллади ста­ли од­ной из основных дви­жу­щих сил ан­ти­пра­ви­тельственных вы­сту­п­ле­ний IX-X веков (вос­ста­ния в Кор­до­ве 805 года и 814 года, То­ле­до 854 года, дви­же­ние Ома­ра ибн Хаф­су­на 880-910 годы, и др.), в хо­де ко­то­рых до­би­ва­лись рав­но­го по­ло­же­ния с му­суль­ма­на­ми-ара­ба­ми.

Ан­ти­пра­ви­тельственные на­строе­ния на­шли от­ра­же­ние в литературе Ан­да­лу­са XI века, в ча­ст­но­сти, в по­сла­ни­ях Ах­ма­да ибн Гар­сия аль-Баш­кун­си, ко­то­рый ак­тив­но ис­поль­зо­вал идеи и литературные кли­ше из со­чи­не­ний уча­ст­ни­ков дви­же­ния шуу­бия VIII-XI веков в Ира­не .

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