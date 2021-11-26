МУВАЛЛАДЫ
МУВАЛЛАДЫ (Мулади, исп. Muladí, от арабского «муваллад» - отпрыск) - в мусульманской Испании выходцы из неарабских или смешанных семей, выросшие среди арабов и воспитанные как мусульмане.
Словом «Муваллады» называли как потомков новообращённых мусульман, так и самих новообращённых. Наиболее многочисленная и влиятельная группа Муваллад сложилась в Андалусе в период правления эмира Абд ар-Рахмана II (822-852 годы), когда значительно возросло число обращений в ислам.
С XI века в результате процессов ассимиляции число Муваллад стало сокращаться. Многие сохраняли свои христианские имена и продолжали тайно исповедовать христианство, среди Муваллад был распространён билингвизм - они владели арабским языком и диалектом романсе.
Некоторые Муваллады достигали высокого социального статуса и экономического процветания (например, род Бану Каси, в начале VIII - начале XX века правивший в Сарагосе). Муваллади стали одной из основных движущих сил антиправительственных выступлений IX-X веков (восстания в Кордове 805 года и 814 года, Толедо 854 года, движение Омара ибн Хафсуна 880-910 годы, и др.), в ходе которых добивались равного положения с мусульманами-арабами.
Антиправительственные настроения нашли отражение в литературе Андалуса XI века, в частности, в посланиях Ахмада ибн Гарсия аль-Башкунси, который активно использовал идеи и литературные клише из сочинений участников движения шуубия VIII-XI веков в Иране.