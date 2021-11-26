МОНФОРЫ
МОНФОРЫ - знатный род во Франции и Англии в XI–XIII веках.
Получил название по замку Монфор (букв. - сильная крепость; ныне Монфор д’Амори; Montfort d’Amaury), расположенному в Иль-де-Франсе (департамент Ивелин, к западу от Парижа) и построенному в 996 году по распоряжению французского короля Роберта II Благочестивого (996-1031 годы).
Родоначальником Монфоры считается Амори I (1028-1051 годы), состоявший в родстве с графами Фландрии. Его внучка Бертрада де Монфора (около 1070-1117 годы) в 1089 году вышла замуж за графа Фулька IV Анжуйского (1043-1109 годы), а в 1092 году, без официального развода с ним, стала женой французского короля Филиппа I (1060-1108 годы), который также ещё не был разведён с предыдущей женой Бертой Голландской. Брак Бертрады и Филиппа I не был признан Церковью. После смерти Филиппа I Бертрада безуспешно пыталась возвести на престол их сына Филиппа, графа Мантского (1094-1123 годы), а затем приняла постриг в аббатстве Фонтевро. Сын Бертрады де Монфоры от первого брака Фульк V (1092-1143 годы) в 1131 году в результате династического брака стал королём Иерусалима. После этого он передал Анжу своему старшему сыну Жоффруа V Красивому (Плантагенету; 1113-1151 годы), чьи прямые потомки правили в Англии до 1485 году. Младшие сыновья Фулька V - Балдуин III и Амальрик занимали трон Иерусалимского королевства соответственно в 1143-1162 и 1162-1174 годы.
Другой внук Амори I - Амори III (умер 1137 год) получил в 1118 году титул графа Эврё. Его правнук Симон IV де Монфор (около 1165-1218 годов) унаследовал в 1204 году по материнской линии также титул графа Лестера. Симон IV де Монфор принял участие в 4-м крестовом походе 1202-1204 годы (см. Крестовые походы), но после разгрома далматинского г. Задар покинул крестоносное войско. В 1209 году он возглавил крестовый поход против альбигойцев (см. Альбигойские войны). Был близок к св. Доминику, отличался нетерпимостью к еретикам и жестокостью. Ответствен за поголовное истребление жителей Безье 22 июня 1209 года, в т. ч. католиков, укрывшихся в соборе. С 1209 года виконт Безье и Каркасона. В 1213 году победил объединённое арагонско-тулузское войско в битве при Мюре, стал фактически правителем графства Тулузы и ряда зависимых от него княжеств. В 1215 году признан королём Филиппом II Августом графом Тулузы и герцогом Нарбона. Не сумел помешать возвращению Раймонда VI Тулузского (1156-1222 годы) в Бокер (1216 год) и Тулузу (1217 год). Погиб во время осады Тулузы.
Владения и титулы Симона IV де Монфор наследовал его старший сын Амори VI де Монфор (1195-1241 годы). В 1195 году он был лишён титула графа Эврё королём Франции Филиппом II Августом, в 1224 году был вынужден также передать графство Тулузское французскому королю Людовику VIII (1223-1226 годы). В 1230 году Амори VI стал коннетаблем Франции. Принимал участие в крестовом походе 1239 года, после поражения под Газой попал в плен, содержался в Каире. В 1241 году освобождён, умер по пути на родину в г. Отранто.
Младший брат Амори VI де Монфор - Симон V де Монфор с 1258 года возглавлял баронскую оппозицию в Англии, инициировав в 1265 году созыв парламента английского. После его гибели титул и владения графов Лестерских конфискованы английским королём Генрихом III и переданы им его младшему сыну - Эдмунду Крестоносцу (1245-1296 годы), графу Ланкастерскому.
Английская линия Монфоров пресеклась в 1288 году после гибели сына Симона V де Монфора - Ги де Монфор (1244-1288 годы), бежавшего из Англии и умершего в Италии. Французская ветвь Монфоров по мужской линии пресеклась в 1249 году со смертью сына Амори VI - Жана (1228-1249 годы). Его единственная дочь Беатрис (около 1245-1311 годов) вышла замуж за графа Роберта IV де Дрё из рода Капетингов (около 1241-1282 годов). В 1330 году графство Монфор унаследовал внук Беатрис - Жан II Завоеватель (1294-1345 годы), ставший родоначальником 2-го дома Монфор. В результате войны за Бретонское наследство (1341-1365 годы) его сын Жан III Храбрый де Монфор (около 1340-1399 годы) получил герцогство Бретань.
По мужской линии 2-й дом Мофоров угас в 1488 году со смертью герцога Франциска II Бретонского (1433-1488 годы). Его единственная дочь - Анна Бретонская вышла в 1491 году замуж за французского короля Карла VIII, после чего Бретань оказалась в личной унии с Францией (окончательно присоединена к Франции в 1532 году).
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