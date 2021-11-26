МОНФОРЫ

МОНФОРЫ - знат­ный род во Фран­ции и Анг­лии в XI–XIII веках.

По­лу­чил название по зам­ку Мон­фор (букв. - силь­ная кре­пость; ны­не Мон­фор д’Амори; Montfort d’Amaury), рас­по­ло­жен­но­му в Иль-де-Фран­се (департамент Иве­лин, к за­па­ду от Па­ри­жа) и по­стро­ен­но­му в 996 году по рас­по­ря­же­нию французского ко­ро­ля Ро­бер­та II Бла­го­чес­ти­во­го (996-1031 годы).

Ро­до­на­чаль­ни­ком Монфоры счи­та­ет­ся Амо­ри I (1028-1051 годы), со­сто­яв­ший в род­ст­ве с гра­фа­ми Флан­д­рии . Его внуч­ка Бер­тра­да де Монфора (около 1070-1117 годы) в 1089 году вы­шла за­муж за гра­фа Фуль­ка IV Ан­жуй­ско­го (1043-1109 годы), а в 1092 году, без официального раз­во­да с ним, ста­ла же­ной французского ко­ро­ля Фи­лип­па I (1060-1108 годы), ко­то­рый так­же ещё не был раз­ве­дён с пре­ды­ду­щей же­ной Бер­той Гол­ланд­ской. Брак Бер­тра­ды и Фи­лип­па I не был при­знан Цер­ко­вью. По­сле смер­ти Фи­лип­па I Бер­тра­да без­ус­пеш­но пы­та­лась воз­вес­ти на пре­стол их сы­на Фи­лип­па, гра­фа Мант­ско­го (1094-1123 годы), а за­тем при­ня­ла по­стриг в аб­бат­ст­ве Фон­тев­ро. Сын Бер­тра­ды де Монфоры от пер­во­го бра­ка Фульк V (1092-1143 годы) в 1131 году в ре­зуль­та­те ди­на­стического бра­ка стал ко­ро­лём Ие­ру­са­ли­ма. По­сле это­го он пе­ре­дал Ан­жу сво­ему стар­ше­му сы­ну Жоф­фруа V Кра­си­во­му (План­та­ге­не­ту; 1113-1151 годы), чьи пря­мые по­том­ки пра­ви­ли в Анг­лии до 1485 году. Млад­шие сы­но­вья Фуль­ка V - Бал­ду­ин III и Амаль­рик за­ни­ма­ли трон Ие­ру­са­лим­ско­го ко­ро­лев­ст­ва со­от­вет­ст­вен­но в 1143-1162 и 1162-1174 годы.

Дру­гой внук Амо­ри I - Амо­ри III (умер 1137 год) по­лу­чил в 1118 году ти­тул гра­фа Эв­рё. Его пра­внук Си­мон IV де Монфор (около 1165-1218 годов) унас­ле­до­вал в 1204 году по ма­те­рин­ской ли­нии так­же ти­тул гра­фа Лес­те­ра. Си­мон IV де Монфор при­нял уча­стие в 4-м кре­сто­вом по­хо­де 1202-1204 годы (см. Кре­сто­вые по­хо­ды), но по­сле раз­гро­ма дал­ма­тин­ско­го г. За­дар по­ки­нул кре­сто­нос­ное вой­ско. В 1209 году он воз­гла­вил кре­сто­вый по­ход про­тив аль­би­гой­цев (см. Аль­би­гой­ские вой­ны). Был бли­зок к св. До­ми­ни­ку, от­ли­чал­ся не­тер­пи­мо­стью к ере­ти­кам и жес­то­ко­стью. От­вет­ст­вен за по­го­лов­ное ис­треб­ле­ние жи­те­лей Бе­зье 22 июня 1209 года, в т. ч. ка­то­ли­ков, ук­рыв­ших­ся в со­бо­ре. С 1209 года ви­конт Бе­зье и Кар­ка­со­на. В 1213 году по­бе­дил объ­е­ди­нён­ное ара­гон­ско-ту­луз­ское вой­ско в бит­ве при Мю­ре, стал фак­тически пра­ви­те­лем граф­ст­ва Ту­лу­зы и ря­да за­ви­си­мых от не­го кня­жеств. В 1215 году при­знан ко­ро­лём Фи­лип­пом II Ав­гу­стом гра­фом Ту­лу­зы и гер­цо­гом Нар­бо­на. Не су­мел по­ме­шать воз­вра­ще­нию Рай­мон­да VI Ту­луз­ско­го (1156-1222 годы) в Бо­кер (1216 год) и Ту­лу­зу (1217 год). По­гиб во вре­мя оса­ды Ту­лу­зы.

Вла­де­ния и ти­ту­лы Си­мо­на IV де Монфор на­сле­до­вал его стар­ший сын Амо­ри VI де Монфор (1195-1241 годы). В 1195 году он был ли­шён ти­ту­ла гра­фа Эв­рё ко­ро­лём Фран­ции Фи­лип­пом II Ав­гу­стом, в 1224 году был вы­ну­ж­ден так­же пе­ре­дать граф­ст­во Ту­луз­ское французскому ко­ро­лю Лю­до­ви­ку VIII (1223-1226 годы). В 1230 году Амо­ри VI стал кон­не­таб­лем Фран­ции. При­ни­мал уча­стие в кре­сто­вом по­хо­де 1239 года, по­сле по­ра­же­ния под Га­зой по­пал в плен, со­дер­жал­ся в Каи­ре. В 1241 году ос­во­бо­ж­дён, умер по пу­ти на ро­ди­ну в г. От­ран­то.

Млад­ший брат Амо­ри VI де Монфор - Си­мон V де Мон­фор с 1258 года воз­глав­лял ба­рон­скую оп­по­зи­цию в Анг­лии, ини­ции­ро­вав в 1265 году со­зыв пар­ла­мен­та анг­лий­ско­го. По­сле его ги­бе­ли ти­тул и вла­де­ния гра­фов Лес­тер­ских кон­фи­ско­ва­ны английским ко­ро­лём Ген­ри­хом III и пе­ре­да­ны им его млад­ше­му сы­ну - Эд­мун­ду Кре­сто­нос­цу (1245-1296 годы), гра­фу Лан­ка­стер­ско­му.

Английская ли­ния Монфоров пре­сек­лась в 1288 году по­сле ги­бе­ли сы­на Си­мо­на V де Монфора - Ги де Монфор (1244-1288 годы), бе­жав­ше­го из Анг­лии и умер­ше­го в Ита­лии. Французская ветвь Монфоров по муж­ской ли­нии пре­сек­лась в 1249 году со смер­тью сы­на Амо­ри VI - Жа­на (1228-1249 годы). Его един­ст­вен­ная дочь Бе­ат­рис (около 1245-1311 годов) вы­шла за­муж за гра­фа Ро­бер­та IV де Дрё из ро­да Ка­пе­тин­гов (около 1241-1282 годов). В 1330 году граф­ство Монфор уна­сле­до­вал внук Бе­ат­рис - Жан II За­вое­ва­тель (1294-1345 годы), став­ший ро­до­на­чаль­ни­ком 2-го до­ма Монфор. В ре­зуль­та­те вой­ны за Бре­тон­ское на­след­ст­во (1341-1365 годы) его сын Жан III Храб­рый де Монфор (около 1340-1399 годы) по­лу­чил гер­цог­ст­во Бре­тань.

По муж­ской ли­нии 2-й дом Мофоров угас в 1488 году со смер­тью гер­цо­га Фран­ци­ска II Бре­тон­ско­го (1433-1488 годы). Его един­ст­вен­ная дочь - Ан­на Бре­тон­ская вы­шла в 1491 году за­муж за французского ко­ро­ля Кар­ла VIII, по­сле че­го Бре­тань ока­за­лась в лич­ной унии с Фран­ци­ей (окон­ча­тель­но при­сое­ди­не­на к Фран­ции в 1532 году).

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