МИДЕ

МИДЕ - средневековое ко­ро­лев­ст­во и ис­то­рическая об­ласть в центральной Ир­лан­дии .

Пер­во­на­чаль­но название «Миде» от­но­си­лось к ок­ре­ст­но­стям хол­ма Ус­нех (ны­не на тер­ри­то­рии граф­ст­ва Уэ­ст­мит), тра­ди­ци­он­но счи­тав­ше­го­ся цен­тром Ир­лан­дии, где схо­ди­лись гра­ни­цы Кон­нах­та, Ман­сте­ра, Лен­сте­ра и Оль­сте­ра. До начала VI века эти зем­ли на­хо­ди­лись в сфе­ре влия­ния пле­ме­ни ла­ге­нов, за­тем - под вла­стью И Нейл­лов . С VIII века са­мо­сто­ятельное ко­ро­лев­ст­во во гла­ве с ди­на­сти­ей Кланн Хол­майн (южная ветвь И Нейл­лов), многие пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой в VIII-XI веках но­си­ли ти­тул вер­хов­ных ко­ро­лей Ир­лан­дии (ард-риа­гов). Од­но­вре­мен­но с этим название «Миде» рас­про­стра­ни­лось на бо­лее ши­ро­кую тер­ри­то­рию, вклю­чав­шую к XII веку современное граф­ст­ва Мит, Уэ­ст­мит и час­ти графств Ка­ван, Лонг­форд, Ла­ут, Оф­фа­ли и Кил­дер. Со 2-й половины XI века на­чал­ся по­сте­пен­ный упа­док Миде, став­ше­го объ­ек­том спо­ров ме­ж­ду пра­ви­те­ля­ми Ман­сте­ра, Кон­нах­та и северными И Нейл­ла­ми. В хо­де анг­ло-нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Ир­лан­дии (1169-1171 годы) тер­ри­то­рия Миде в 1172 году во­шла в со­став но­во­об­ра­зо­ван­ной ба­ро­нии Мит (в 1542 году раз­де­ле­на на граф­ст­ва Мит и Уэ­ст­мит).

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