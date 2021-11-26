МАТИЛЬДА ТОСКАНСКАЯ
МАТИЛЬДА ТОСКАНСКАЯ - маркграфиня Тосканская.
Дочь маркграфа Тосканского Бонифация III (около 985-1052 годов). Около 1055 года, после смерти своего младшего брата Фридриха, унаследовала земли отца в Северной Италии, в т. ч. Феррару, Модену, Мантую, Брешию, Верону, Флоренцию, Луку, Пизу, Парму и др. Около 1069 года вышла замуж за герцога Нижней Лотарингии Готфрида Горбатого (умер в 1076 году).
В период борьбы за инвеституру поддерживала папу Римского Григория VII, который в 1077 году гостил в замке Матильды Каносса. В 1080 году во время итальянского похода Генриха IV Салия выступила против императора, потерпела ряд военных неудач и лишилась некоторых владений. Поддерживала папу Виктора III (1086-1087 годы) в борьбе с антипапой Климентом III (1080-1100 годы). Около 1090 года вышла замуж за сына баварского герцога Вельфа IV - Вельфа V (умер в 1120 году). В 1092 году во главе войска одержала победу над Генрихом IV Салием при Каноссе, в 1095 году - при замке Ногара. В 1000-х годах в результате ряда успешных походов восстановила свою власть над сохранявшими верность императору городами Феррара, Прато, Парма и Мантуя. В 1111 году объявлена императором Генрихом V (1106-1125 годы) вице-королевой Лигурии. Умерла бездетной. Оставила наследницей своих владений Римско-католическую церковь. Впоследствии на землях Матильды Тосканской сложился ряд независимых городов-коммун.
Исторические источники:
Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien. Hannover, 1998.