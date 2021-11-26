МАРШАЛ
МАРШАЛ - титул, воинское звание.
1) Первоначально сторож лошадей или конюх, затем придворный титул в Священной Римской империи и Франции.Введён в средние века для главного смотрителя императорских (королевских) конюшен. С XII века маршал - придворный сановник, ведавший телохранителями, конной стражей и конюшнями французского короля. В отличие от маршалов, состоявших при крупных сеньорах, королевский маршал при Филиппе II Августе (1180-1223 годы) именовался маршал Франции. В XIII-XVI веках во Франции титул маршал присваивался также командующим войсками в провинциях.
2) Высшее воинское звание (чин) в вооруженных силах многих государств. С XVI века во Франции обозначал высшее воинское звание. Имел особый знак отличия - маршальский жезл. В Французскую революцию XVIII века звание упразднено Конвентом, восстановлено в 1804 году Наполеоном I. В XIX веке введено в армиях Испании, Османской империи (мушир), Италии, Японии, в XX веке - в Великобритании (только для ВВС - вице-маршал, маршал, главный маршал авиации, маршал Королевских ВВС), Индии, Польше, Финляндии, Румынии, Китае (до 1965 года), КНДР, Монголии, Югославии (до 1993 года), Болгарии, Бразилии и др. В России (1699-1917 годы), Австрии (с 1867 года Австро-Венгрии), Пруссии (позднее Германии) воинскому званию маршала соответствовал чин генерал-фельдмаршала, в Великобритании и некоторых др. странах - фельдмаршала.
В СССР в 1935 году введено воинское звание Маршал Советского Союза, в 1943 году - главный маршал и маршал рода войск [авиации, артиллерии, бронетанковых войск, инженерных войск, войск связи; введены Указами Президиума ВС СССР от 16.01 и 9.10.1943 года (звание маршал бронетанковых войск 26.04.1984 года упразднено)]. Звание маршал рода войск соответствовало воинскому званию генерал армии и адмирал флота. Первыми были удостоены: звания маршала авиации - А. А. Новиков (17.03.1943 года), маршала артиллерии - Н. Н. Воронов (18.01.1943 года), маршала бронетанковых войск - П. А. Ротмистров и Я. Н. Федоренко (21.02.1944 года), маршала инженерных войск - М. П. Воробьёв (21.02.1944 года), маршала войск связи - И. Т. Пересыпкин (21.02.1944 года).
За период Великой Отечественной войны звания маршала авиации (артиллерии, бронетанковых войск, инженерных войск, войск связи) присвоены 15 советским военачальникам, в послевоенный период - 49. Лицам, удостоенным званий Маршал Советского Союза, главного маршала и маршала рода войск, вручались особая грамота Президиума ВС (с 1990 года Президента) СССР и особый знак отличия - «Маршальская Звезда». В Российской Федерации в 1993 году введено воинское звание Маршал Российской Федерации.