МАРКИЗ

МАРКИЗ.

1) Во Франк­ском го­су­дар­ст­ве в VIII-IX веках то же, что марк­граф .

2) Во Фран­ции и Ита­лии с конца IX века. ти­тул круп­но­го сень­о­ра, не воз­глав­ляю­ще­го мар­ку; ино­гда до­пол­ни­тель­ный к другому ти­ту­лу. Впо­след­ст­вии в Ита­лии сло­жи­лось несколько ус­той­чи­вых тер­ри­то­ри­аль­ных мар­ки­за­тов: Ман­туя, Мон­фер­рат, Са­луц­цо, Фер­ра­ра и др. В пре­де­лах ко­ро­лев­ст­ва Аре­лат в XII-XIII веках су­ще­ст­во­вал мар­ки­зат Про­ван­са, вклю­чав­ший зем­ли к се­ве­ру от реки Дю­ранс. Во Фран­ции при Ка­пе­тин­гах ти­тул маркиз встре­чал­ся дос­та­точ­но ред­ко; в XI-XIII веках его но­си­ли, например, сень­о­ры Ан­ду­за (Ниж­ний Лан­ге­док). С кон­ца Сред­не­ве­ко­вья по­чёт­ный ти­тул, не свя­зан­ный с по­ли­тической вла­стью над ка­кой-то оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­ри­ей.

3) С XIV-XV веков на­следственный дво­рян­ский ти­тул в Ита­лии, Фран­ции, Анг­лии, Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, с XIX века - в Бель­гии; вы­ше гра­фа, но ни­же гер­цо­га. По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во ти­ту­лов бы­ли по­жа­ло­ва­ны в XVII-XVIII веках. Во Фран­ции в это вре­мя ти­тул маркиз час­то да­ро­вал­ся ко­ро­ля­ми сво­им фа­во­рит­кам ( мар­ки­за де Пом­па­дур , мар­ки­за де Мон­тес­пан, мар­ки­за де Мен­те­нон). В Анг­лии в Но­вое вре­мя - так­же ти­тул млад­ших сы­но­вей гер­цо­гов.

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