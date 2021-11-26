МАРКА

Марка ( нем. Mark, от древневерхненем . marka — «граница», «пограничная область»; позднелат. marchia) — 1) в средневековой Европе необрабатываемые угодья (леса, поля, водоемы и др.), находившиеся на границах сельской общины. В отличие от альменды М. могли называть также общие угодья нескольких сельских поселений. В некоторых немецких землях членов сельских общин называли терминами, производными от слова «М.» (commarcani, marchenoten). Поэтому ряд европейских историков 2-й половины XIX — начала ХХ в. (Г. Л. фон Маурер, О. Ю. фон Гирке, Э. Фримен, Э. Глассон, М. М. Ковалевский и др.) называли М. саму сельскую общину, которую рассматривали как древний общественный институт, сложившийся у германцев и других европейских народов еще при родоплеменном строе. Согласно их трактовке (так называемая марковая теория), такая община послужила основой для дальнейшей аграрной эволюции (в том числе появления вотчины ), а также возникновения городов. Марковой теории противостояла возникшая позднее вот