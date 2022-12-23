ЛЮДОВИК II ДОБРЫЙ Людовик II Добрый (между 822 и 825 — 12.08.875, близ Брешии, Италия) — король Италии и император из династии Каролингов.

Людовик II Добрый (между 822 и 825 — 12.08.875, близ Брешии, Италия) — король Италии и император из династии Каролингов . Старший сын императора Лотаря I и его жены Энгельберги. О детстве Л. II не сохранилось сведений. На основании соглашения в Вормсе о разделе наследства его деда, императора Людовика Благочестивого (839), Л. II был объявлен наследником Итальянского королевства и в 840 был коронован как соправитель отца. Во время борьбы Лотаря I с младшими братьями за франкские земли (840—843) Л., вероятно, оставался в Италии. В 844 папа Сергий II (844—847) помазал Л. II на царство, в 850 папа Лев IV (847—855) короновал его как императора-соправителя отца, после кончины Лотаря I (855) Л. II стал единоличным императором.

Важной задачей Л. II было разрешение споров между итальянскими правителями. В 851 он вмешался в междоусобицу Сиконульфа, герцога (дукса) Салерно, который правил независимо после гибели беневентского князя Сихарда (839), и Радельхиса I, тогда же захватившего Беневенто. Л. II поддержал Сиконульфа, заставив Радельхиса признать независимость Салерно. В том же 851 Л. II женился на Энгельберге, дочери Адельхиса I (герцог Сполето в 824—834). В браке родились две дочери: Гизела (стала настоятельницей монастыря в Брешии) и Эрменгарда, которая первоначально была обручена с Симфозием, сыном византийского императора Василия I, а после смерти отца вышла замуж за франкского аристократа Бозона из Прованса (король Нижней Бургундии в 879—887). Л. II приходилось уделять внимание защите Италии от набегов пиратов-сарацин, в 846 напавших на Рим. В следующем году военная экспедиция против арабов, которые захватили у византийцев Бари и основали в Апулии эмират, не принесла успехов. Лишь в 871 благодаря совместным действиям франков и византийцев Бари был взят, а эмират пал. Византийский император Василий I отказался в пользу Л. II от суверенитета над Беневенто и Салерно, которые фактически были подчинены франкскому императору еще с 860. Однако в 871 Адельхис, князь Беневенто (в 854—878), поднял мятеж против Л. II и захватил его в плен. Вскоре Л. II был освобожден в обмен на обещание не мстить Адельхису и впредь не приводить войско в Беневенто. В мае 872 папа Адриан II совершил повторную коронацию Л. II в Риме. В том же году Л. II подавил восстание жителей Капуи (с 866 город находился под управлением Ламберта I, маркграфа Сполето). Эти мятежи продемонстрировали непрочность власти франкского императора на юге Апеннинского п-ова. В 863, после смерти своего бездетного младшего брата Карла, короля Прованса (в 855—863), Л. II разделил его наследство со средним братом, Лотарем II (король Лотарингии в 855—869). Позднее, занятый войной против арабов, Л. II не смог вмешаться в раздел наследства Лотаря II между его дядьями Карлом Лысым и Людовиком Немецким . Весной 874 Л. II вернулся в Северную Италию, где оставался до конца жизни. Перед смертью он назначил своим наследником двоюродного брата Карломана (сына короля Людовика Немецкого). Похоронен в Милане.

Ист. : Die Urkunden Ludwigs II. Munchen, 1994; Династия Каролингов. От королевства к империи, VIII—X вв. Источники. СПб., 2019.

Лит.: Тейс Л. Наследие Каролингов: IX—X вв. / Пер. Т. А. Чесноковой. М., 1993; Bougard F. La cour et le gouvernement de Louis II (840—875) // La royaute et les elites dans l’Europe carolingienne (du debut du IXe siecle aux environs de 920) / Ed. R. Le Jan. Lille, 1998. P. 249—267; Costambeys M., Innes M., MacLean S. The Carolingian World. Cambridge, 2011. С. Г. Мереминский.