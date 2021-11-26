ЛЕОН ГОСУДАРСТВО
ЛЕОН ГОСУДАРСТВО - средневековое государство на Пиренейском полуострове.
Образовалось в 909-910 годах при разделе Астурии между сыновьями короля Альфонсо III Великого. В 914 году при короле Ордоньо II (914-924 годы) Леон объединился с Галисией, столица королевства перенесена в город Леон. В 924 году Леон, Галисия и Астурия были объединены в королевство Леон (Леоно-Астурийское королевство).
В середине - 2-й половине X века Леон, переживавший период внутренних усобиц, подвергался опустошительным набегам мусульман и выплачивал дань Кордовскому халифату. В XI веке с распадом халифата Леон расширил свои владения до реки Тахо, его население активно участвовало в колонизации отвоёванных земель. В 1035 году Леон попал под власть короля Наварры - Санчо III Великого, в 1037-1065 и 1072-1157 годах был объединён с Кастилией (Леоно-Кастильское королевство).
Окончательное объединение Леона и Кастилии произошло в 1230 году при Фернандо III Святом.