ЛЕНДРМАН

ЛЕНДРМАН - в средневековой Нор­ве­гии ли­цо, по­лу­чив­шее в лен от ко­ро­ля зем­ли и пред­став­ляв­шее в них ко­ро­лев­ские ин­те­ре­сы.

Лендрманы сле­ди­ли за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов, ру­ко­во­ди­ли фор­ми­ро­ва­ни­ем ле­дун­га, воз­глав­ля­ли опол­че­ние под­кон­троль­ных тер­ри­то­рий. Сбор на­ло­гов и по­да­тей в обя­зан­но­сти лендрманов, как пра­ви­ло, не вхо­дил. С начала XI века лендрман так­же ти­тул (ни­же ти­ту­ла ярл); в 1260-х годах за­ме­нён на ти­тул ба­ро­на.

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