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ЛЕНДРМАН
ЛЕНДРМАН - в средневековой Норвегии лицо, получившее в лен от короля земли и представлявшее в них королевские интересы.
Лендрманы следили за исполнением законов, руководили формированием ледунга, возглавляли ополчение подконтрольных территорий. Сбор налогов и податей в обязанности лендрманов, как правило, не входил. С начала XI века лендрман также титул (ниже титула ярл); в 1260-х годах заменён на титул барона.
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