КЮНЕВУЛЬФ

КЮНЕВУЛЬФ - англосаксонский поэт IX века.

О его жиз­ни ни­че­го не из­вест­но; влия­ние латинских ис­точ­ни­ков, ощу­ти­мое в его по­эмах , по­зво­ля­ет пред­по­ло­жить, что он был учё­ным кли­ри­ком. В ко­дек­сах 2-й половины X века (Вер­чел­ли­ев­ском и Эк­се­тер­ском) со­хра­ни­лись 4 по­эмы, под­пи­сан­ные име­нем Кюневульфом: «Еле­на» («Elene»), по­ве­ст­вую­щая об об­ре­те­нии Кре­ста Гос­под­ня Еле­ной Свя­той ; «Юлиа­на» («Juliana») - сти­хотворный пе­ре­сказ латинского жи­тия святой Юлиа­ны; «Судь­бы Апо­сто­лов» («Fata aposto­lo­rum») - крат­кий рас­сказ о му­че­ни­че­ст­ве 12 апо­сто­лов; так­же по­эма «Хри­стос» («Crist»), ос­но­ван­ная на го­ми­лии Гри­го­рия I Ве­ли­ко­го на Воз­не­се­ние Хри­сто­во и вхо­дя­щая в ка­че­ст­ве 2-й час­ти в три­ло­гию анг­ло­сак­сон­ских по­эм о Хри­сте (1-я и 3-я час­ти на­пи­са­ны, ско­рее все­го, другими ав­то­ра­ми).

Стиль по­эм Кюневульфа, от­ли­чаю­щий­ся яс­но­стью и упо­ря­до­чен­но­стью, сви­де­тель­ст­ву­ет о его хо­ро­шем зна­ком­ст­ве с пра­ви­ла­ми клас­сической ри­то­ри­ки. Кюневульфу при­пи­сы­ва­лись (без дос­та­точ­ных ос­но­ва­ний) другие анг­ло­сак­сон­ские по­эмы (в том числе по­эма «Ан­д­рей», так­же со­дер­жа­щая­ся в Вер­чел­ли­ев­ском ко­дек­се).