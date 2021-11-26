КОВАДОНГА

КОВАДОНГА (Covadonga) - до­ли­на в Ас­ту­рии , где в 718 году (по другим дан­ным, в 722 году) хри­сти­ан­ское вой­ско во гла­ве с ро­до­на­чаль­ни­ком ди­на­стии ас­ту­рий­ских ко­ро­лей Пе­лайо одер­жа­ло по­бе­ду над му­суль­ма­на­ми.

Бит­ва у Ковадонги по­ло­жи­ла на­ча­ло Ре­кон­ки­сте . До­ли­на яв­ля­ет­ся ме­стом па­лом­ни­че­ст­ва. В пе­ще­ре Ковадонги, где, по пре­да­нию, во вре­мя бит­вы ук­ры­ва­лись хри­сти­ан­ские вои­ны, на­хо­дит­ся ча­сов­ня с мо­ги­лой Пе­лайо.

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