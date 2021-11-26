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КОВАДОНГА
КОВАДОНГА (Covadonga) - долина в Астурии, где в 718 году (по другим данным, в 722 году) христианское войско во главе с родоначальником династии астурийских королей Пелайо одержало победу над мусульманами.
Битва у Ковадонги положила начало Реконкисте. Долина является местом паломничества. В пещере Ковадонги, где, по преданию, во время битвы укрывались христианские воины, находится часовня с могилой Пелайо.
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