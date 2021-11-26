КЛОНТАРФ

КЛОНТАРФ - се­ле­ние близ Дуб­ли­на (ны­не при­го­род Дуб­ли­на), ме­сто сра­же­ния ме­ж­ду ир­ланд­ца­ми и нор­ман­на­ми 23.04.1014 года.

Битва при Клонтарфе стала кульминацией борьбы ирландцев со скандинавами, утвердившимися в западных районах Ирландии. Ирландские войска возглавлял Бриан Бору, которому удалось объединить большую часть острова под своей властью.

На стороне норманнов, возглавляемых дублинским ярлом Сигтрюгтом, выступали один из королей Лен­сте­ра Мэлмор Макмурхада и ряд других ирландских правителей, недовольных объединительной политикой Бриана Бору. Перед сражением к войску Сигтрюгга присоединился также отряд оркнейского ярла Сигурда Лодвессона. Бриану Бору удалось привлечь на свою сторону большинство правителей Ман­сте­ра и Кон­нах­та.

Сам Бриан Бору, находившийся в преклонном возрасте, непосредственного участия в битве не принимал, как и Сигтрюгг, войском которого командовал Сигурд Лодвессон. При Клонтарфе норманны потерпели сокрушительное поражение, после чего их втор­же­ния в Ир­лан­дию прекратились (скандинавам удалось сохранить лишь небольшое поселение в Дублине).

В сражении при Клонтарфе погибли Бриан Бору, его старший сын и несколько других представителей правящей династии. Предания о битве при Клонтарфе сохранились в ирландских («Война ирландцев против чужеземцев» и др.) и скандинавский сагах («Сага о Ньяле»).

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