КАРОЛИНГСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (фр. renaissance carolingienne)

Период расцвета культуры во Франкском королевстве ( Каролингской империи ) во второй половине VIII–середине IX в. при Карле Великом, его сыне Людовике Благочестивом и Карле Лысом.

Культурный подъем выразился в создании системы школ, повышенном внимании к античной и письменной культуре, разработке нового типа книжного письма, в активном развитии искусства и архитектуры. Культурные изменения, в особенности, развитие образования, было связано с политикой Каролингов , которые стремились организовать массовую подготовку квалифицированных кадров для своей администрации, а также обеспечить достаточный уровень образования духовенства для христианизации покоренных народов.

Центром каролинского возрождения была придворная академия, возглавляемая Алкуином. В нее входили наиболее выдающиеся и приближенные к Карлу интеллектуалы: Ангильберт, Эйнгард, Теодульф, Рабан Мавр. Под патронатом академии создавались новые школы, а культурная политика определялась постановлениями соборов.

Для каролингского возрождения был характерен интерес к светским знаниям — дисциплинам тривиума и квадривиума. Алкуин стал автором ряда учебников по различным дисциплинам. Множество трудов по различным областям знания оставил его ученик Валафрид Страбон. Значительную роль в Каролингском возрождении играли выходцы из Ирландии — Седулий Скотт и Иоанн Скот Эриугена. Первый был редчайшим знатоком греческого языка, а второй — одним из первых оригинальных философов Средневековья.

В эпоху Каролингского возрождения историография стала одной из отраслей культурной политики. Были созданы королевские анналы, поощрялось создание местных погодных записей (Фульдские анналы, Сен-Бертинские анналы, «Хроника» Регинона Прюмского). В тоже время зародился новый для средневековой литературы жанр политических трактатов, к которым относятся работы Агобарда, Хинкмара и Пасхазия Радберта.

Тогда же, в Каролингское возрождение, повысился интерес к филологии и языкознанию. Знаменитыми грамматиками были Луп из Ферье, Петр Пизанский и Фридугиз, Хейрик Осеррский и др. В каролингское возрождение была предпринята грандиозная работа по переписыванию античных текстов.

Каролингское возрождение позволило сохранить до наших дней античную культуру, однако само явление было искусственным, слишком тесно связанным с властью, поэтому значительно пострадало с распадом империи.

Иллюстрации:

Бенедиктинское аббатство Лорш (единственное полностью уцелевшее здание эпохи каролингов).

Автор статьи: Г. А. Шмидт