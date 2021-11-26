КАРЛ III ТОЛСТЫЙ
Король Восточно-Франкского королевства (876–887; до 882 на части герм. земель), Западно-Франкского королевства (884–887), император (881–887).
Младший сын Людовика Немецкого. В 872 получил в управление Швабию (Алеманнию). После отказа старшего брата Карломана (ок. 830–880) от итал. престола стал в 879 королём Италии. В 881 предпринял поход на Рим, где был коронован как император папой Иоанном VIII (872–882). После смерти бездетного брата Людовика III Младшего (876–882) получил Саксонию, объединив все земли Восточно-Франкского королевства. В 884 избран королём Западно-Франкского королевства. К 885 под властью К. III оказались практически все территории (за исключением Прованса) быв. империи Карла I Великого, однако это объединение имело формальный характер. В 886 снял осаду норманнов с Парижа, выплатив им щедрую дань. В последние годы правления столкнулся с открытой оппозицией знати. В 887 был свергнут сыном Карломана – Арнульфом (ок. 850–899), после чего созданное им государство распалось.