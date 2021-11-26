КАРЛ III ТОЛСТЫЙ

Ко­роль Вос­точ­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва (876–887; до 882 на ча­сти герм. зе­мель), За­пад­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва (884–887), им­пе­ра­тор (881–887).

Млад­ший сын Лю­до­ви­ка Не­мец­ко­го . В 872 по­лу­чил в уп­рав­ле­ние Шва­бию (Але­ман­нию). По­сле от­ка­за стар­ше­го бра­та Кар­ло­ма­на (ок. 830–880) от итал. пре­сто­ла стал в 879 ко­ро­лём Ита­лии. В 881 пред­при­нял по­ход на Рим, где был ко­ро­но­ван как им­пе­ра­тор па­пой Ио­ан­ном VIII (872–882). По­сле смер­ти без­дет­но­го бра­та Лю­до­ви­ка III Млад­ше­го (876–882) по­лу­чил Сак­со­нию, объ­е­ди­нив все зем­ли Во­сточ­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В 884 из­бран ко­ро­лём За­пад­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. К 885 под вла­стью К. III ока­за­лись прак­ти­че­ски все тер­ри­то­рии (за ис­клю­че­ни­ем Про­ван­са) быв. им­пе­рии Кар­ла I Ве­ли­ко­го , од­на­ко это объ­е­ди­не­ние име­ло фор­маль­ный ха­рак­тер. В 886 снял оса­ду нор­ман­нов с Па­ри­жа, вы­пла­тив им щед­рую дань. В по­след­ние го­ды прав­ле­ния столк­нул­ся с от­кры­той оп­по­зи­ци­ей зна­ти. В 887 был сверг­нут сы­ном Кар­ло­ма­на – Ар­нуль­фом (ок. 850–899), по­сле че­го соз­дан­ное им го­су­дар­ст­во рас­па­лось.