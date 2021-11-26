ИСПАНСКАЯ МАРКА

Испанская марка (лат. Marca Hispanica) — пограничная территория на северо-востоке Пиренейского п-ова, до 865 входившая вместе с Септиманией в состав Готской марки, возникшей в результате военных кампаний Карла Великого против мусульман (778—810).

Само название И. м. встречается у франкских хронистов с 821 (Анналы королевства франков, Фульдские анналы, Сен-Бертенские анналы) и относится к пиренейским графствам Жирона, Барселона, Аусона, Ампуриас, Уржель, Серданья, Бесалу, Собрарбе, Рибагорса, Конфлент. И. м. не обладала особым политическим и юридическим статусом. Появление в текстах IX—X вв. этого обозначения для части земель на границах Каролингской империи связывают с особым составом местного населения, где преобладали hispani — потомки вестготов, бежавших от мусульманской экспансии, которые долгое время сохраняли социально-политические порядки, унаследованные от Вестготского королевства . Власть на территории И. м. принадлежала графам из местных знатных родов, которые признавали себя вассалами императора, хотя с конца IX в. их зависимость ослабевает, и франкские короли перестают влиять на назначение графов И. м. В Х в. название И. м. вытесняется обозначением графств, в нее входивших, и прежде всего Барселонским графством , которое становится самым сильным политическим центром в регионе.

Лит.: Abadal R. de. La Catalunya carolingia. Barcelona, 1950. Idem. Els primers comtes Catalans. Barcelona, 1958. Soldevila F. Historia de Catalunya. Barcelona, 1963. Zimmerman M. Le concept de Marca Hispаnica et l’importance de la frontière dans la formation de la Catalogne // La Marche Supèrieure d’al-Andalus et l’Occident chrétien. Madrid, 1991. P. 29—49.