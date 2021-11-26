ИШПАНЫ
ИШПАНЫ - главные королевские чиновники (наместники, управляющие) в Венгрии, осуществлявшие административную власть в комитатах.
Должность учреждена в начале XI века Иштваном I.
В документах с 1269 года упоминаются в вариантах: espan, hyspan, ispan, quaestor, prefectus, vicarius domini, subdominius. Ишпаны назначались королём из круга магнатов. Во время войны ишпаны возглавляли вооруженные силы комитата.
Были наделены правом сбора налогов, в том числе десятины. В XV-XVIII веках появились должности главных ишпанов - феишпанов (foispan), чья власть стала наследственной, и алишпанов (alispan). В XIX веке феишпаны стали доверенными лицами правительства; назначались королём или регентом по предложению министра внутренних дел, имели право контроля над выборной администрацией. Алишпаны - высшие выборные чиновники комитата - не подчинялись феишпану.
Должности феишпанов и алишпанов были упразднены в 1950 году.