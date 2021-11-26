ИШПАНЫ

ИШПАНЫ - глав­ные ко­ро­лев­ские чи­нов­ни­ки (на­ме­ст­ни­ки, управ­ляю­щие) в Венг­рии, осу­ще­ст­в­ляв­шие административную власть в ко­ми­та­тах.

Долж­ность уч­ре­ж­де­на в начале XI века Иш­тва­ном I.

В до­ку­мен­тах с 1269 года упо­ми­на­ют­ся в ва­ри­ан­тах: espan, hyspan, ispan, quaestor, prefectus, vica­ri­us domini, subdominius. Ишпаны на­зна­ча­лись ко­ро­лём из кру­га маг­на­тов. Во вре­мя вой­ны ишпаны воз­глав­ля­ли воо­руженные си­лы ко­ми­та­та.

Бы­ли на­де­ле­ны пра­вом сбо­ра на­ло­гов, в том числе де­ся­ти­ны . В XV-XVIII веках поя­ви­лись долж­но­сти глав­ных ишпанов - фе­иш­па­нов (foispan), чья власть ста­ла на­след­ст­вен­ной, и алиш­па­нов (alispan). В XIX веке фе­иш­па­ны ста­ли до­ве­рен­ны­ми ли­ца­ми пра­ви­тель­ст­ва; на­зна­ча­лись ко­ро­лём или ре­ген­том по пред­ло­же­нию министра внутренних дел, име­ли пра­во кон­тро­ля над вы­бор­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. Алиш­па­ны - выс­шие вы­бор­ные чи­нов­ни­ки ко­ми­та­та - не под­чи­ня­лись фе­иш­па­ну.

Долж­но­сти фе­иш­па­нов и алиш­па­нов бы­ли уп­разд­не­ны в 1950 году.

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