ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА

ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА (Iohannes Scot­tus Eriugena) - средневековый фи­ло­соф.

Вы­хо­дец из Ир­лан­дии, жил и ра­бо­тал при дво­ре франк­ско­го ко­ро­ля Кар­ла II Лы­со­го . Со­вре­мен­ни­ки зва­ли Ио­ан­на «Скот­том» (то­гда это оз­на­ча­ло «ирлан­дец») и «Скот­ти­ге­ной» («скот­том по ро­ж­де­нию»). Лишь од­на­ж­ды он сам на­звал се­бя «Эриу­ге­на» («ир­лан­дец по ро­ж­де­нию»), но нет сви­де­тельств то­му, что кто-либо име­но­вал его так при жиз­ни. К пе­рио­ду пре­по­да­ва­ния им сво­бод­ных ис­кусств (830-850 годы) от­но­сят­ся его школь­ные ком­мен­та­рии: при­ме­ча­ния к Мар­циа­ну Ка­пел­ле, глос­сы на «Ус­та­нов­ле­ния грам­ма­ти­ки» При­сциа­на и кни­ги Вет­хо­го За­ве­та. В 851 году он пи­шет трак­тат «О бо­же­ст­вен­ном пре­до­пре­де­ле­нии», оп­ро­вер­гаю­щий уче­ние Гот­шал­ка о двой­ном пре­до­пре­де­ле­нии (од­них к спа­се­нию, дру­гих к осу­ж­де­нию): Бог мыс­лит и тво­рит толь­ко бла­го, зло - лишь ума­ле­ние до­б­ра, не-су­щее, не­бы­тие; грех и смерть суть собственное уда­ле­ние че­ло­ве­ка от Бо­га, так что на­ка­за­ние - ес­те­ст­вен­ное и не­из­беж­ное след­ст­вие гре­ха, ко­то­рый «каз­нит сам се­бя». В 1-й половине 860-х годов Иоанн Скот Эриугена пе­ре­во­дит весь кор­пус со­чи­не­ний Дио­ни­сия Аре­о­па­ги­та, две ра­бо­ты Мак­си­ма Ис­по­вед­ника­ - «Ambigua ad Iohannem» («К Ио­ан­ну о труд­ных мес­тах 〈у Гри­гория Бо­го­сло­ва〉») и «Во­про­со­от­ве­ты к Фа­лас­сию», а так­же «Об уст­рое­нии че­ло­ве­ка» Гри­го­рия Нис­ско­го. Эти тек­сты, осо­бен­но пе­ре­во­ды Аре­о­па­ги­тик, ока­за­ли силь­ное влия­ние на западную ин­тел­лек­ту­аль­ную тра­ди­цию.

Наи­бо­лее пло­до­твор­ным зна­ком­ст­во с вос­точ­ной мыс­лью ока­за­лось для са­мо­го Иоанна Скота Эриугена - дос­тиг­ну­тый им син­тез ла­тин­ской ( Ма­рий Вик­то­рин , Ав­гу­стин, Ам­вро­сий Ме­дио­лан­ский и др.) и греческих фи­ло­соф­ско-бо­го­слов­ских тра­ди­ций реа­ли­зо­ван в гран­ди­оз­ном ме­та­фи­зическом диа­ло­ге, вы­пу­щен­ном им под греческим ти­ту­лом Περὶ φύσεων («Пе­ри фю­се­он», греч. «О при­ро­дах»; воз­мож­но, на­зва­ние, как и ав­тор­ский псевдо Эриу­ге­на, от­сы­ла­ет к по­чи­тав­ше­му­ся им Ори­ге­ну и его главной фи­лософской ра­бо­те Περὶ ἀρχῶν - «О на­ча­лах»); лишь в из­да­нии XVII века трак­тат полу­чил латинский за­го­ло­вок «De divisione naturae» («О раз­де­ле­нии при­ро­ды»). Тер­мин «при­ро­да» име­ет у Иоанна Скота Эриугена мно­же­ст­во зна­че­ний: «все­об­щая при­ро­да», ох­ва­ты­ваю­щая Твор­ца и тво­ре­ние; толь­ко твар­ное бы­тие; в бо­лее уз­ком смыс­ле - че­ло­ве­че­ская, ан­гель­ская и другие «при­ро­ды». Главное де­ле­ние «все­об­щей при­ро­ды» двух­ча­ст­но: «то, что есть, и то, что не есть» (то есть ве­щи, дос­туп­ные че­ло­ве­че­ско­му уму, и ве­щи, ле­жа­щие за пре­де­лом его по­зна­ва­тель­ных воз­мож­но­стей). В ие­рар­хической струк­ту­ре бы­тия раз­ли­ча­ют­ся че­ты­ре ви­да «все­об­щей при­ро­ды»: 1) при­ро­да, ко­то­рая «тво­рит и не тво­рит­ся» (Бог как Тво­рец); 2) при­ро­да, ко­то­рая «тво­рит­ся и тво­рит» (на­хо­дя­щие­ся в Бо­же­ст­вен­ном уме идеи и при­чи­ны всех ве­щей); 3) при­ро­да, ко­то­рая «тво­рит­ся и не тво­рит» (ве­щи чув­ст­вен­но­го ми­ра); 4) при­ро­да, ко­то­рая «не тво­рит и не тво­рит­ся» (Бог как ко­неч­ная цель ми­ро­во­го раз­ви­тия, ко­гда всё твар­ное воз­вра­тит­ся в Бо­га). Таким образом, в этой он­то­ло­гической схе­ме при­сут­ст­ву­ет и тра­диционная не­оп­ла­то­ническая триа­да «пре­бы­ва­ние, ис­хо­ж­де­ние, воз­вра­ще­ние». Иоанн Скот Эриугена ис­поль­зу­ет так­же за­им­ст­во­ван­ное у Мак­си­ма Ис­по­вед­ни­ка по­сле­до­вательное пя­ти­ча­ст­ное де­ле­ние «все­об­щей при­ро­ды» (ме­то­дом ди­эре­зы), со­став­ляю­щее ква­зи­ло­гич. дре­во: не­твар­ное / твар­ное; умо­по­сти­гае­мое / чув­ст­вен­ное; не­бо / зем­ля; рай / оби­тае­мая зем­ля; муж­ское / жен­ское).

В кон­цеп­ции Иоанна Скота Эриугена Бог од­но­вре­мен­но им­ма­нен­тен и транс­цен­ден­тен ми­ру, так же как твар­ная при­ро­да есть од­новре­мен­но эма­на­ция Бо­же­ст­ва и его тео­фа­ния. Ви­ди­мая Все­лен­ная - толь­ко про­ме­жу­точ­ный мо­мент Бо­же­ст­вен­но­го бы­тия; про­цесс нис­па­де­ния по сту­пе­ням бы­тия со­про­во­ж­да­ет­ся де­ле­ни­ем и ум­но­же­ни­ем су­ще­го, убы­ва­ни­ем творческой по­тен­ции. Ис­хо­ж­де­ние из Бо­га долж­но бу­дет сме­нить­ся воз­вра­ще­ни­ем к Не­му, ко­гда все раз­де­лён­ные при­ро­ды бу­дут объ­еди­нять­ся; при этом низ­шее, не ут­ра­чи­вая сво­ей ин­ди­ви­ду­аль­ной суб­стан­ции, вклю­ча­ет­ся в выс­шее. В кон­це ми­ра всё чув­ст­вен­ное пре­вра­тит­ся в ду­хов­ное, по­сле­до­ва­тель­но бу­дут пре­одо­ле­ны все пять де­ле­ний при­ро­ды (по­ка это со­вер­ше­но толь­ко в вос­крес­шем Хри­сте ). Вос­ста­нов­ле­ние всей че­ло­ве­че­ской и ан­гель­ской при­ро­ды про­изой­дёт в си­лу ес­теств. раз­ви­тия со­бы­тий, и толь­ко обо́­же­ние свя­тых осу­ще­ст­вит­ся по бла­го­да­ти. Ис­тин­ной и един­ст­вен­ной суб­стан­ци­ей всех ве­щей яв­ля­ет­ся Бо­же­ст­вен­ное зна­ние, в ко­то­ром со­тво­ре­ны и веч­но пре­бы­ва­ют все ве­щи. Че­ло­век - это «не­кое ум­ное по­ня­тие, от ве­ка со­тво­рён­ное в уме Бо­га», че­ло­ве­че­ст­во в сво­ём иде­аль­ном со­стоя­нии (до гре­хо­па­де­ния ) за­клю­ча­ет в се­бе весь мир, по­это­му во­пло­ще­ние Хри­ста име­ет кос­мическое зна­че­ние: в Нём с Бо­гом вос­со­еди­ня­ет­ся и вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся весь мир. В це­лом для сис­те­мы Иоанна Скота Эриугена ха­рак­тер­ны кос­мический оп­ти­мизм, без­ус­лов­ное при­зна­ние сво­бо­ды че­ло­ве­че­ской во­ли и лич­ной от­вет­ст­вен­но­сти ин­ди­ви­да. В из­ло­же­нии боль­шую роль иг­ра­ют по­этические об­ра­зы (и ри­то­ри­ка во­об­ще), а так­же ал­ле­го­рическая эк­зе­ге­за.

Во 2-й половине 860-х годов Иоанн Скот Эриугена пи­шет бо­го­слов­ские «Изъ­яс­не­ния "Не­бес­ной ие­рар­хии"» Дио­ни­сия Аре­о­па­ги­та , где ис­тол­ко­вы­ва­ет уче­ние об ана­го­ги­че­ской (воз­во­дя­щей) функ­ции чув­ст­вен­ных об­ра­зов и сим­во­лических изо­бра­же­ний при по­зна­нии выс­шей ре­аль­но­сти, в 870/871 годах - го­ми­лию на про­лог Еван­ге­лия от Ио­ан­на, пред­став­ляю­щую со­бой со­че­та­ние эк­зе­ге­зы, го­ми­ле­ти­ки и ху­дожественной про­зы (чрез­вы­чай­но по­пу­ляр­ная вплоть до XVIII века, во мно­гих ру­ко­пи­сях она при­пи­сы­ва­лась Ори­ге­ну). Со­чи­не­ния Иоанн Скота Эриугена, пре­ж­де все­го его «Пе­ри фю­се­он», ока­зали зна­чительное влия­ние на позд­нюю ка­ролинг­скую мысль и куль­ту­ру (шко­лы Ла­на, Осер­ра, Санкт-Гал­ле­на). Идеи его трак­та­та по­пу­ля­ри­зо­вал Го­но­рий Ав­гу­сто­дун­ский (умер по­сле 1139 года) в сочинении «Cla­vis physicae». «Пе­ри фю­се­он» был осу­ж­дён специальной пап­ской бул­лой в 1225 году, а в 1684 году вне­сён в «Ин­декс за­пре­щён­ных книг». Од­на­ко под­спуд­ное влия­ние его со­хра­ня­лось на про­тя­же­нии все­го Сред­не­ве­ко­вья вплоть до Май­сте­ра Эк­хар­та и Ни­ко­лая Ку­зан­ско­го .

Сочинения:

Migne, PL. T. 122; Annotationes in Mar­cianum / Ed. C. Lutz. Camb. (Mass.), 1939; Ho­milia / Ed. E. Jeauneau. P., 1969;

По­эзия // Па­мят­ни­ки сред­не­ве­ко­вой ла­тин­ской ли­те­ра­ту­ры IV–IX вв. М., 1970;

Commentarius in Evangelium Iohannis / Ed. E. Jeauneau. P., 1972;

Expositiones in Ierarchiam coelestem / Ed. J. Barbet. Turnhout, 1975;

De divina prae­destinatione / Ed. G. Madec. Turnhout, 1978;

Carmina / Ed. M. Herren. Dublin, 1993;

Го­ми­лия на про­лог Еван­ге­лия от Ио­ан­на / Пер. и вступ. ст. В. В. Пет­ро­ва. М., 1995;

Фраг­мен­ты из [О бо­же­ст­вен­ном пре­до­пре­де­ле­нии] // Зна­ние за пре­де­ла­ми нау­ки. М., 1996;

Pe­ri­physeon / Ed. E. Jeauneau. Turnhout, 1996–2003. Libri 1–5;

Пе­ри­фю­се­он / Пер. В. В. Пет­ро­ва [из кн. I] // Фи­ло­со­фия при­ро­ды в ан­тич­но­сти и в сред­ние ве­ка. М., 2000; То же // Ис­то­ри­ко-фи­ло­соф­ский еже­год­ник 2000. М., 2002; [из кн. II] // Ис­то­ри­ко-фи­ло­соф­ский еже­год­ник 2003. М., 2004; То же // Точ­ки / Puncta. 2006. T. 6. № 1/2; [из кн. III] // Сред­ние ве­ка. М., 1994–1995. Т. 57–58.

Дополнительная литература:

Пет­ров В. В. То­таль­ность «при­ро­ды» и ме­то­ды еe ис­сле­до­ва­ния в «Пе­ри­фю­се­он» Эриу­ге­ны. Ка­ро­линг­ские школь­ные тек­сты: глос­сы из кру­га Ио­ан­на Скот­та и Ре­ми­гия из Осер­ра // Фи­ло­со­фия при­ро­ды в ан­тич­но­сти и в сред­ние ве­ка. М., 2000; он же. Те­ло и те­лес­ность в эс­ха­то­ло­гии Ио­ан­на Скот­та // Кос­мос и ду­ша. Уче­ния о все­лен­ной и че­ло­ве­ке в ан­тич­но­сти и в сред­ние ве­ка. М., 2005.