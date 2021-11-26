ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА
ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА (Iohannes Scottus Eriugena) - средневековый философ.
Выходец из Ирландии, жил и работал при дворе франкского короля Карла II Лысого. Современники звали Иоанна «Скоттом» (тогда это означало «ирландец») и «Скоттигеной» («скоттом по рождению»). Лишь однажды он сам назвал себя «Эриугена» («ирландец по рождению»), но нет свидетельств тому, что кто-либо именовал его так при жизни. К периоду преподавания им свободных искусств (830-850 годы) относятся его школьные комментарии: примечания к Марциану Капелле, глоссы на «Установления грамматики» Присциана и книги Ветхого Завета. В 851 году он пишет трактат «О божественном предопределении», опровергающий учение Готшалка о двойном предопределении (одних к спасению, других к осуждению): Бог мыслит и творит только благо, зло - лишь умаление добра, не-сущее, небытие; грех и смерть суть собственное удаление человека от Бога, так что наказание - естественное и неизбежное следствие греха, который «казнит сам себя». В 1-й половине 860-х годов Иоанн Скот Эриугена переводит весь корпус сочинений Дионисия Ареопагита, две работы Максима Исповедника - «Ambigua ad Iohannem» («К Иоанну о трудных местах 〈у Григория Богослова〉») и «Вопросоответы к Фалассию», а также «Об устроении человека» Григория Нисского. Эти тексты, особенно переводы Ареопагитик, оказали сильное влияние на западную интеллектуальную традицию.
Наиболее плодотворным знакомство с восточной мыслью оказалось для самого Иоанна Скота Эриугена - достигнутый им синтез латинской (Марий Викторин, Августин, Амвросий Медиоланский и др.) и греческих философско-богословских традиций реализован в грандиозном метафизическом диалоге, выпущенном им под греческим титулом Περὶ φύσεων («Пери фюсеон», греч. «О природах»; возможно, название, как и авторский псевдо Эриугена, отсылает к почитавшемуся им Оригену и его главной философской работе Περὶ ἀρχῶν - «О началах»); лишь в издании XVII века трактат получил латинский заголовок «De divisione naturae» («О разделении природы»). Термин «природа» имеет у Иоанна Скота Эриугена множество значений: «всеобщая природа», охватывающая Творца и творение; только тварное бытие; в более узком смысле - человеческая, ангельская и другие «природы». Главное деление «всеобщей природы» двухчастно: «то, что есть, и то, что не есть» (то есть вещи, доступные человеческому уму, и вещи, лежащие за пределом его познавательных возможностей). В иерархической структуре бытия различаются четыре вида «всеобщей природы»: 1) природа, которая «творит и не творится» (Бог как Творец); 2) природа, которая «творится и творит» (находящиеся в Божественном уме идеи и причины всех вещей); 3) природа, которая «творится и не творит» (вещи чувственного мира); 4) природа, которая «не творит и не творится» (Бог как конечная цель мирового развития, когда всё тварное возвратится в Бога). Таким образом, в этой онтологической схеме присутствует и традиционная неоплатоническая триада «пребывание, исхождение, возвращение». Иоанн Скот Эриугена использует также заимствованное у Максима Исповедника последовательное пятичастное деление «всеобщей природы» (методом диэрезы), составляющее квазилогич. древо: нетварное / тварное; умопостигаемое / чувственное; небо / земля; рай / обитаемая земля; мужское / женское).
В концепции Иоанна Скота Эриугена Бог одновременно имманентен и трансцендентен миру, так же как тварная природа есть одновременно эманация Божества и его теофания. Видимая Вселенная - только промежуточный момент Божественного бытия; процесс ниспадения по ступеням бытия сопровождается делением и умножением сущего, убыванием творческой потенции. Исхождение из Бога должно будет смениться возвращением к Нему, когда все разделённые природы будут объединяться; при этом низшее, не утрачивая своей индивидуальной субстанции, включается в высшее. В конце мира всё чувственное превратится в духовное, последовательно будут преодолены все пять делений природы (пока это совершено только в воскресшем Христе). Восстановление всей человеческой и ангельской природы произойдёт в силу естеств. развития событий, и только обо́жение святых осуществится по благодати. Истинной и единственной субстанцией всех вещей является Божественное знание, в котором сотворены и вечно пребывают все вещи. Человек - это «некое умное понятие, от века сотворённое в уме Бога», человечество в своём идеальном состоянии (до грехопадения) заключает в себе весь мир, поэтому воплощение Христа имеет космическое значение: в Нём с Богом воссоединяется и восстанавливается весь мир. В целом для системы Иоанна Скота Эриугена характерны космический оптимизм, безусловное признание свободы человеческой воли и личной ответственности индивида. В изложении большую роль играют поэтические образы (и риторика вообще), а также аллегорическая экзегеза.
Во 2-й половине 860-х годов Иоанн Скот Эриугена пишет богословские «Изъяснения "Небесной иерархии"» Дионисия Ареопагита, где истолковывает учение об анагогической (возводящей) функции чувственных образов и символических изображений при познании высшей реальности, в 870/871 годах - гомилию на пролог Евангелия от Иоанна, представляющую собой сочетание экзегезы, гомилетики и художественной прозы (чрезвычайно популярная вплоть до XVIII века, во многих рукописях она приписывалась Оригену). Сочинения Иоанн Скота Эриугена, прежде всего его «Пери фюсеон», оказали значительное влияние на позднюю каролингскую мысль и культуру (школы Лана, Осерра, Санкт-Галлена). Идеи его трактата популяризовал Гонорий Августодунский (умер после 1139 года) в сочинении «Clavis physicae». «Пери фюсеон» был осуждён специальной папской буллой в 1225 году, а в 1684 году внесён в «Индекс запрещённых книг». Однако подспудное влияние его сохранялось на протяжении всего Средневековья вплоть до Майстера Экхарта и Николая Кузанского.
Сочинения:
Migne, PL. T. 122; Annotationes in Marcianum / Ed. C. Lutz. Camb. (Mass.), 1939; Homilia / Ed. E. Jeauneau. P., 1969;
Поэзия // Памятники средневековой латинской литературы IV–IX вв. М., 1970;
Commentarius in Evangelium Iohannis / Ed. E. Jeauneau. P., 1972;
Expositiones in Ierarchiam coelestem / Ed. J. Barbet. Turnhout, 1975;
De divina praedestinatione / Ed. G. Madec. Turnhout, 1978;
Carmina / Ed. M. Herren. Dublin, 1993;
Гомилия на пролог Евангелия от Иоанна / Пер. и вступ. ст. В. В. Петрова. М., 1995;
Фрагменты из [О божественном предопределении] // Знание за пределами науки. М., 1996;
Periphyseon / Ed. E. Jeauneau. Turnhout, 1996–2003. Libri 1–5;
Перифюсеон / Пер. В. В. Петрова [из кн. I] // Философия природы в античности и в средние века. М., 2000; То же // Историко-философский ежегодник 2000. М., 2002; [из кн. II] // Историко-философский ежегодник 2003. М., 2004; То же // Точки / Puncta. 2006. T. 6. № 1/2; [из кн. III] // Средние века. М., 1994–1995. Т. 57–58.
Дополнительная литература:
Петров В. В. Тотальность «природы» и методы еe исследования в «Перифюсеон» Эриугены. Каролингские школьные тексты: глоссы из круга Иоанна Скотта и Ремигия из Осерра // Философия природы в античности и в средние века. М., 2000; он же. Тело и телесность в эсхатологии Иоанна Скотта // Космос и душа. Учения о вселенной и человеке в античности и в средние века. М., 2005.