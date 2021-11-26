ДИАКОН
ДИАКОН (дьякон; греч. διάϰονος - служитель) - нижняя из трёх степеней священства в христианской Церкви.
В современной практике православной церкви наряду с епископом и пресвитерами диакон при отправлении богослужения выполняет вспомогательные функции, непосредственно не связанные с таинствами: возглашает ектеньи, на литургии читает Евангелие, с благословения епископа или пресвитера совершает каждение.
Служение диакона возникло на начальном этапе существования Церкви, сначала в иерусалимской (Деян. 6:1-6), а затем и в других общинах (1 Флп. 1:1; Тим. 3:8-13). Однако ещё в книгах Нового Завета слово «диакон» иногда употребляется метафорически [например, апостол Павел называет диаконом Божиим светского начальника (Рим. 13:4), о Христе говорит как о диаконе для обрезанных (Рим. 15:8) и даже самого себя именует диаконом (Еф. 3:7; Кол. 1:23)]. Возможно, в некоторых общинах диаконы назывались просто «младшими» (1 Пет. 5:1, 5; ср.: Лк. 22:26). В ранней Церкви кандидаты в диаконы избирались при участии всей общины (Деян. 6:2-3; Дидахэ 15:1-2) и получали благословение через возложение рук сначала апостолов (Деян. 6:6), а позднее - их преемников - епископов. Основными функциями первых диаконов были «служение столам», помощь вдовам, сиротам и нищим, миссионерство и участие в совершении таинства крещения (Деян. 8:38).
Во II-III веках диаконов начинают сравнивать с ветхозаветными левитами; к IV веку их основной ролью становится помощь при совершении богослужения в храме. Степень диакона ниже степеней епископа и пресвитера (например, диакону запрещено сидеть в присутствии священников - 18-е правило 1-го Вселенского собора), но выше других клириков (только диаконы, помимо епископа и пресвитеров, имеют право прикасаться к священным сосудам - 21-е правило Лаодикийского cобора). В доиконоборческую эпоху диаконы не только возглашали ектеньи и читали Евангелие в храме, но и подготавливали хлеб и вино для совершения таинства евхаристии, имели право причащать мирян и относили Святые Дары тем, кто по уважительной причине не мог прийти в храм. Отличительными деталями облачения диаконов стали орарь (23-е правило Лаодикийского собора), стихарь, а позднее - поручи.
В византийской традиции диакона принято рукополагать за литургией после окончания чтения евхаристической молитвы-анафоры. Кандидату в диаконы должно быть не менее 25 лет (14-е правило Трулльского собора). Как и другим священнослужителям, диаконам запрещено вступать в брак после принятия сана. Монашествующие диаконы именуются иеродиаконами. Степени архидиакона и протодиакона появились в V веке.
В современной практике Римско-католической церкви степень диакона хотя и существует, но особой роли в богослужении диакон не выполняет (в основном - только чтение Евангелия). В Риме до XI века диаконов было всегда не более семи. В средние века диаконы распоряжались церковным имуществом, часто обладали судебными функциями, занимались делопроизводством. После Ватиканского II собора сан диакона служит подготовительной ступенью для кандидатов в пресвитеры или же даётся тем, кто посвящает себя социальному и приходскому служению, без права последующей ординации в пресвитера и епископа.