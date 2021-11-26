ДИАКОН

ДИАКОН (дьякон; греч. διάϰονος - служитель) - нижняя из трёх степеней священства в христианской Церкви.

В современной прак­ти­ке пра­во­слав­ной церк­ви на­ря­ду с епи­ско­пом и пре­сви­те­ра­ми диакон при отправ­ле­нии бо­го­слу­же­ния вы­пол­ня­ет вспо­мо­гательные функ­ции, не­по­сред­ст­вен­но не свя­зан­ные с та­ин­ст­ва­ми: воз­гла­ша­ет ек­те­ньи, на ли­тур­гии чи­та­ет Еван­ге­лие, с бла­го­сло­ве­ния епи­ско­па или пре­сви­те­ра со­вер­ша­ет ка­ж­де­ние.

Слу­же­ние диакона воз­ник­ло на на­чаль­ном эта­пе су­ще­ст­во­ва­ния Церк­ви, сна­ча­ла в ие­ру­са­лим­ской (Де­ян. 6:1-6), а за­тем и в других об­щи­нах (1 Флп. 1:1; Тим. 3:8-13). Од­на­ко ещё в кни­гах Но­во­го За­вета сло­во «диакон» ино­гда упот­реб­ля­ет­ся ме­та­фо­ри­че­ски [например, апостол Па­вел на­зы­ва­ет диаконом Бо­жи­им свет­ско­го на­чаль­ни­ка (Рим. 13:4), о Хри­сте го­во­рит как о диаконе для об­ре­зан­ных (Рим. 15:8) и да­же са­мо­го се­бя име­ну­ет диаконом (Еф. 3:7; Кол. 1:23)]. Воз­мож­но, в не­ко­то­рых об­щи­нах диаконы на­зы­ва­лись про­сто «млад­ши­ми» (1 Пет. 5:1, 5; ср.: Лк. 22:26). В ран­ней Церк­ви кан­ди­да­ты в диаконы из­би­ра­лись при уча­стии всей об­щи­ны (Де­ян. 6:2-3; Ди­да­хэ 15:1-2) и по­лу­ча­ли бла­го­сло­ве­ние че­рез воз­ло­же­ние рук сна­ча­ла апо­сто­лов (Де­ян. 6:6), а позд­нее - их пре­ем­ни­ков - епи­ско­пов. Основными функ­ция­ми пер­вых диаконов бы­ли «слу­же­ние сто­лам», по­мощь вдо­вам, си­ро­там и ни­щим, мис­сио­нер­ст­во и уча­стие в со­вер­ше­нии та­ин­ст­ва кре­ще­ния (Де­ян. 8:38).

Во II-III веках диаконов на­чи­на­ют срав­ни­вать с вет­хо­за­вет­ны­ми ле­ви­та­ми ; к IV веку их основной ро­лью ста­но­вит­ся по­мощь при со­вер­ше­нии бо­го­слу­же­ния в хра­ме. Сте­пень диакона ни­же сте­пе­ней епи­ско­па и пре­сви­те­ра (например, диакону за­пре­ще­но си­деть в при­сут­ст­вии свя­щен­ни­ков - 18-е пра­ви­ло 1-го Все­лен­ско­го со­бо­ра), но вы­ше других кли­ри­ков (толь­ко диаконы, по­ми­мо епи­ско­па и пре­сви­те­ров, име­ют пра­во при­ка­сать­ся к свя­щен­ным со­су­дам - 21-е пра­ви­ло Лао­ди­кий­ско­го cобора). В дои­ко­но­бор­че­скую эпо­ху диаконы не толь­ко воз­гла­ша­ли ек­те­ньи и чи­та­ли Еван­ге­лие в хра­ме, но и под­го­тав­ли­ва­ли хлеб и ви­но для со­вер­ше­ния та­ин­ст­ва ев­ха­ри­стии , име­ли пра­во при­ча­щать ми­рян и от­но­си­ли Свя­тые Да­ры тем, кто по ува­жи­тель­ной при­чи­не не мог прий­ти в храм. От­ли­чи­тель­ны­ми де­та­ля­ми об­ла­че­ния диаконов ста­ли орарь (23-е пра­ви­ло Лао­ди­кий­ско­го со­бо­ра), сти­харь, а позд­нее - по­ру­чи.

В ви­зантийской тра­ди­ции диакона при­ня­то ру­ко­по­ла­гать за ли­тур­ги­ей по­сле окон­ча­ния чте­ния ев­ха­ри­стической мо­лит­вы-ана­фо­ры. Кан­ди­да­ту в диаконы долж­но быть не ме­нее 25 лет (14-е пра­ви­ло Трулль­ско­го со­бо­ра). Как и другим свя­щен­но­слу­жи­те­лям, диаконам за­пре­ще­но всту­пать в брак по­сле при­ня­тия са­на. Мо­на­ше­ст­вую­щие диаконы име­ну­ют­ся ие­ро­диа­ко­на­ми. Сте­пе­ни ар­хи­диа­ко­на и про­то­диа­ко­на поя­ви­лись в V веке.

В современной прак­ти­ке Рим­ско-ка­то­лической церк­ви сте­пень диакона хо­тя и су­ще­ст­ву­ет, но осо­бой ро­ли в бо­го­слу­же­нии диакон не вы­пол­ня­ет (в основном - толь­ко чте­ние Еван­ге­лия). В Ри­ме до XI века диаконов бы­ло все­гда не бо­лее семи. В сред­ние ве­ка диаконы рас­по­ря­жа­лись цер­ков­ным иму­ще­ст­вом, час­то об­ла­да­ли су­деб­ны­ми функ­ция­ми, за­ни­ма­лись де­ло­про­из­вод­ст­вом. По­сле Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра сан диакона слу­жит под­го­то­ви­тель­ной сту­пе­нью для кан­ди­да­тов в пре­сви­те­ры или же да­ёт­ся тем, кто по­свя­ща­ет се­бя со­ци­аль­но­му и при­ход­ско­му слу­же­нию, без пра­ва по­сле­дую­щей ор­ди­на­ции в пре­сви­те­ра и епи­ско­па.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)