ИНФАНСОН

Инфансон — обозначение представителей знати, унаследовавших от предков привилегированный статус, но не обладавших крупным земельным или денежным состоянием.

Термин часто встречается в письменных источниках христианских королевств Пиренейского п-ова в конце I. — X в. Позднее, с XII в. в Кастилии и Леоне он вытесняется словом «идальго» , в Каталонии — «рыцарь» (miles, cavaller). На ранних этапах Реконкисты большинство инфансонов были конными воинами, кабальеро , в обязанность которых входило участие в военных экспедициях сеньоров, с которыми И. находились в отношениях вассальной зависимости. И. были освобождены от всех платежей и повинностей, кроме военных (участие в походах и охрана порядка). В королевстве Арагон , где термин «И.» сохраняется на протяжении всего Средневековья и Нового времени, с XII в. обозначаемая им социальная группа эволюционирует, и в нее постепенно включаются не только рыцари, но и те, чей род занятий не связан с войной. В Арагоне оформились три типа «инфансонии» — «родовая», полученная по наследству; «индивидуальная», полученная по королевской привилегии, распространявшаяся на ее адресата и иногда его потомков; «коллективная», приобретенная полноправными жителями какого-либо поселения, которым король даровал статус И. своей привилегией.

Статус И. предполагал помимо освобождения от личных платежей также свободу от обложения земельных владений. Они подлежали только королевскому суду по уголовным делам и имели право на особую процедуру при решении конфликтов между равными по статусу, а также ряд других судебных привилегий. Социально-правовая эволюция И. привела к возникновению в структуре арагонских кортесов особой палаты, представлявшей интересы всех подданных короля, обладавших этим статусом.

Лит.: Falcón Pérez M. I. Los Infanzones de Aragón en la Edad Media. Zaragoza, 2008. Moxó S. de. Repoblación y sociedad en la España cristiana. Madrid, 1979. Sаnchez Albornoz C. En torno a los orígenes del feudalismo. Vol. 1: Fedeles y gardingos en la monarquía visigoda. Raíces de vasallaje y del beneficio hispano. Mendoza, 1942.