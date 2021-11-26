ХИРДМАНН (HIRDMANN)

Хирдманн – боевой дружинник в Скандинавии эпохи викингов. Дружина – хирд – подчинялась конунгу, ярлу или херсиру. Хирдманны полностью повиновались вождю, сама дружина была организована как большая семья. Происходит от древнескандинавского hirð – семья, свита. В скальдической поэзии хирдманнов, наряду с ярлами и хэрсирами, называли друзьями и сотрапезниками конунга.

Автор статьи: Перепечкин К. В.