Гент (нид. Gent, фр. Gand)

Гент (нид. Gent, фр. Gand) — город в Бельгии, административный центр провинции Вост. Фландрия, расположенный на слиянии рек Лиса (Лейе) и Шельды. Население — 251 тыс. человек (2014). В VII в. на территории будущего Г. были основаны аббатства Св. Бавона и Св. Петра. Дарованные им Каролингами привилегии способствовали превращению поселения вокруг аббатств в крупный торговый центр. В IX в. его развитие было прервано набегами викингов и возобновилось лишь в следующем столетии. После распада империи Каролингов Гент оказался на территории графства Фландрия, находившегося под формальным сюзеренитетом Франции. Постепенно Г. превратился в один из ведущих центров производства шерстяных тканей, сначала на местном, а потом на привозном (английском) сырье. До конца XIII в. гентские купцы играли значительную роль в торговле тканями с Англией и германскими землями. В XII в. начало развиваться городское самоуправление, на рубеже XIII—XIV вв. в состав городского совета вошли представители ремесленных цехов. Г. являлся вторым по численности населения городом Европы к северу от Альп (ок. 64 тыс. человек в середине XIV в.), уступая только Парижу, и одним из ведущих экономических центров.

В начале XIV в. вместе с другими городами Фландрии Г. оказал сопротивление Филиппу IV Красивому, попытавшемуся ввести в графстве прямое французское управление. В 1338—1345 Г. стал центром крупнейшего восстания против графа Фландрии Людовика Неверского (см. Якоб ван Артевельде), в 1379—1384 — против графа Людовика Мальского. Г. входил в число «Четырех Членов Фландрии» (Vier Leden van Vlaanderen) — территориального представительного органа, контролировавшего политику и вотирование налогов в графстве и часто противостоявшего его правителям. С 1384 Г. в составе Фландрии переходит под власть герцогов Бургундских из династии Валуа. В XV в. играет роль ведущего политического центра графства. Восстание Г. против герцога Филиппа Доброго в 1451—1453 значительно подорвало экономические позиции города, Г. был лишен привилегий. После гибели герцога Карла Смелого в 1477 и распада Государства герцогов Бургундских в Г. собрались Генеральные штаты Нидерландов, принявшие решение поддержать наследницу Карла Марию Бургундскую и оказать сопротивление Франции. Взамен Мария вернула подданным отобранные ранее привилегии.

Брак Марии Бургундской с Максимилианом Габсбургом привел к переходу Г. под власть Габсбургов. В 1500 там родился Карл V, будущий король Испании, император Священной Римской империи и правитель Нидерландов. Гентское восстание 1539—1340, против политики наместников Карла, было жестоко подавлено. Город обложили огромной контрибуцией и лишили привилегий, что наряду с упадком цехового ремесла постепенно привело к потере его положения как одного из важнейших экономических центров Европы.

Во время Нидерландской буржуазной революции XVI в. Г. являлся крупнейшим центром революционного движения. В ноябре 1576, с целью сохранить единство страны, там было подписано соглашение между южными и северными провинциями Нидерландов (см. Гентское умиро­творение). Недовольство нарушением испанским наместником доном Хуаном Австрийским достигнутых договоренностей в 1577 спровоцировало в Г. новый виток социально-политических волнений. Оборону города возглавили кальвинистские консистории, которые опирались на программу принца Вильгельма Оранского. Однако в 1584 Г. был возвращен под власть Испании. В 1678 в конце войны между Республикой Соединенных провинций и Францией (см. Голландская война 1672—1678) город на время заняли французы. После войны за Испан­ское наслед­ство Г. оказался в составе владений Австрийских Габсбургов.

В 1789 жители Г. поддержали Брабантскую революцию, свергнувшую власть австрийцев, которая, тем не менее, вскоре была восстановлена.

В 1795 Г. был захвачен войсками Французской республики и вошел в ее состав, став главным городом департамента Шельда. В период голландского господства (см. Объединенное королевство Нидерландов 1815—1830) в 1817 в Г. был открыт университет; в 1824—1827 прорыт канал Гент—Тернёзен. После Бельгийской революции 1830 Г. стал центром провинции Вост. Фландрия в составе независимого Королевства Бельгия. В XIX в. в Г. возрождается текстильная промышленность, развивается машиностроение, производство кружев. Город становится важнейшим центром фламандского националистического движения. В 1857 в Г. был образован первый в Бельгии рабочий профсоюз. В 1913 прошла Всемирная выставка. В 1930 начал работу первый в Бельгии университет с преподаванием на фламандском языке. В 1998—1999 часть сохранившегося средневекового центра Г. (колокольни-беффруа, бегинажи, суконные ряды) была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лит: Пиренн А. Нидерландская революция / Пер. с фр. под ред. А. Е. Косминского. М., 1937; Его же. Средневековые города Бельгии / Пер. с фр. под ред. А. Е. Косминского. М., 1937 (2-е изд. – СПб., 2001); Daane M., Leyman D. Gent, de dubbelzinnige. Amstelveen, 2000; Ghent. A City of All Times / Ed. M. Boone, G. Deneckere. Ghent, 2010; Ghent. In Defence of a Rebellious City. History, Art and Culture / Ed. J. Decavele. Antwerp, 1989. А. А. Майзлиш, А. О. Хорошева.