ГЕНРИХ I ПТИЦЕЛОВ

ГЕНРИХ I ПТИЦЕЛОВ - герцог Саксонский (с 912 года), король Восточно-Франкского королевства (с 919 года).

Из рода Людольфингов, основатель Саксонской династии. Вступил в конфликт с королём Конрадом I (911-918 годы), попытавшимся лишить его владений в Тюрингии. После его смерти знатью Саксонского и Франконского герцогств Генрих I Птицелов избран королём, но не поддержан герцогами Бурхардом Швабским и Арнульфом Баварским (последний в 919 году был также избран королём).

Путём уступок и угроз ему удалось сломить сопротивление своих противников, а после смерти в 926 году Бурхарда покончить с самостоятельностью Швабии. Годом раньше Генрих I Птицелов присоединил к своим владениям Лотарингию, отделившуюся от Западно-Франкского королевства, после чего Восточно-Франкское королевство стало именоваться Германским королевством (Regnum Teutonicorum).

Вёл борьбу с набегами венгров, в 933 году нанёс им поражение при Риаде на реке Унструт. Военными походами 928-929 годов положил начало захвату земель полабских славян. С 929 года в связи с тяжёлой болезнью Генрих I Птицелов управлял королевством вместе со своим старшим сыном, будущим императором Священной Римской империи Оттоном I Великим.

Прозвище Птицелов было ему присвоено в XII веке.

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