ГАРОЛЬД
ГАРОЛЬД - имя королей Англии.
1) Гарольд «Заячья нога» (Harold «Harefoot») (около 1015 - 17.03.1040 годы, Лондон), сын короля Англии, Дании и Норвегии Кнута Великого, король Англии в 1037-1040 годы.
2) Гарольд II Годвинсон (Harold II Godwinson) (около 1020 - 14.10.1066 годы), последний англосаксонский король Англии. Второй cын Годвина, графа Уэссекского. С 1053 года главный советник короля Эдуарда Исповедника. В 1062-1063 годы одержал военные победы в Уэльсе. В 1064 году, потерпев кораблекрушение у берегов Нормандии, был принят герцогом Вильгельмом Нормандским (смотрите Вильгельм Завоеватель). Поклялся ему поддержать его притязания на английский престол, однако после смерти Эдуарда в январе 1066 года сам стал королём. Герцог Вильгельм обвинил Гарольда в клятвопреступлении и начал подготовку вторжения в Англию. Одновременно с претензией на английскую корону выступил норвежский король Харальд Сигурдссон «Жестокий» (1046-1066 годы), высадившийся с войском на севере Англии. 25.09.1066 года Гарольд одержал победу над Харальдом в битве при Стамфорд-Бридж, близ Йорка. 28.09.1066 года в Англии высадился Вильгельм Нормандский. В битве при Гастингсе он разгромил войско Гарольда, сам Гарольд погиб.
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