ЭРИК VI ПОБЕДОНОСНЫЙ (ERIK SEGERSALL)

Полулегендарный король Швеции, сын Бьёрна Эриксона, представитель династии Мунсё. Жена – Сигрид Гордая, дочь легендарного викинга Скагула Тоста.

Взошел на престол в 970 году в качестве соправителя своего брата Олафа, который умер в 975 году, по одной из версий отравленный Эриком. Старший сын Олафа, Стирбьёрн Сильный, по решению тинга был избран соправителем родившегося сына Эрика, а затем был изгнан из Швеции.

Присоединившись к йомсвикингам, Стирбьёрн совершал набеги на датские земли, что вынудило Харальда Синезубого поддержать его наследные притязания, оказав военную поддержку. Тем не менее, битва при Фирисвеллире, которая произошла около 984 года, йомсвикингами была проиграна, а Эрик получил прозвище «Победоносный».

Несмотря на то, что датский флот покинул поле битвы в ее разгар, участие Харальда дало повод к походам Эрика на датские земли, где он сверг Свена Вилобордого, и стал фактическим правителем Дании.

Умер Эрик Победоносный в 995 году.

Автор статьи: Перепечкин К. В.