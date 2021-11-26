ДОНАТИ
ДОНАТИ - знатный род в средневековой Флоренции.
Известен с XI века, располагал обширными земельными владениями, крупной недвижимостью в самой Флоренции и оказывал значительное влияние на городские дела.
После перехода власти во Флоренции к пополанам и принятия в 1293 году «Установлений справедливости» Донати и другие. знатные семейства были отстранены от управления городом. Братья Форезе (около 1250-1296 годов) и Корсо (умер 06.10.1308 года) возглавили оппозицию новой власти. В 1295 году Корсо, поддержанный папой Бонифацием VIII, взял верх над своими противниками и захватил власть в городе. Однако его партия разделилась на две фракции: на верных Донати «чёрных гвельфов» (знать и зажиточные горожане, связанные с торговлей и капиталом) и «белых гвельфов» во главе с Вьери из семейства Черки, к которым примкнули простолюдины, мелкая знать и большинство образованных людей Флоренции, что не позволило Корсо утвердиться в качестве единовластного правителя Флоренции.
Одним из видных представителей партии «белых гвельфов» был Данте Алигьери, женатый (1285 год) на представительнице одной из ветвей рода Донати - Джемме, дочери Манетто Донати. В 1300 году Корсо и его сторонники попытались захватить власть в городе, но потерпели поражение и были изгнаны «белыми гвельфами». В конце 1301 - начале 1302 года Корсо при поддержке папы удалось вернуться во Флоренцию, лидеры «белых гвельфов», в том числе Данте, были изгнаны. В 1304 году под руководством Корсо «белым гвельфам», попытавшимся силой вернуть себе власть, было нанесено поражение в сражении при Ластра-алла-Лоджа. В 1308 году Корсо, сделавший попытку утвердиться в роли единоличного правителя Флоренции, был убит своими противниками. С его смертью род Донати сошёл с политической сцены средневековой Италии. Корсо и Форезе, их сестра Пиккарда и ряд других представителей этого рода упомянуты в «Божественной комедии» Данте.