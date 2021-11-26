БЕОВУЛЬФ (Beowulf)

Англосаксонская героико-эпическая поэма , созданная, предположительно, в VIII или начале IX века.

Название дано первым издателем поэмы (Grimur Jonsson Thorkelin, 1815) по имени главного героя. Сохранилась в единственной рукописи конца X — начала XI в., приплетенной к манускрипту середины XII в. (Cotton Vitelius A.XV, так называемой Nowell (по имени владельца), или Beowulf codex, Британская библиотека).

Единственная из памятников древнеанглийского героического эпоса, поэма дошла до нас целиком и насчитывает 3182 строки. Сложившаяся на английской почве сюжетика поэмы восходит к скандинавской традиции: действие первой части локализуется в землях данов (предположительно на о. Зеландия), действие второй — у геатов, отождествляемых обычно с гаутами, населявшими область современной Юго-Западной Швеции (Геталанд); в поэме упоминаются только скандинавские народы, а главный герой — Беовульф (Beo-wulf — букв. «пчелиный волк», т. е. «медведь») представлен во второй части правителем геатов. Установлены многочисленные параллели отдельным эпизодам «Б.» в древнескандинавской литературе.

Поэма состоит из двух частей. Первая открывается прологом, повествующим о происхождении датского правящего рода, к которому принадлежит Хротгар (сканд. Хродгейр), при дворе которого происходит действие 1-й части поэмы, от Скильда Скевинга (сканд. Скьёльд Скефинг).

Построенный Хротгаром дворец Хеорот («Оленьи палаты») подвергается нападениям великана Гренделя. Узнавший об этом геатский витязь Беовульф прибывает к Хротгару, чтобы спасти его. Ночью после пира Беовульф смертельно ранит в Хеороте Гренделя, которому, однако, удается скрыться. Пир по случаю победы Беовульфа завершается новым нападением — матери Гренделя, мстящей за сына. Наутро Беовульф по кровавым следам находит обиталище великанов на дне озера, спускается в него и с помощью найденного в пещере волшебного меча побеждает великаншу. С богатыми дарами он возвращается к королю геатов Хигелаку.

Во 2-й части, отделенной от первой 50 годами, на владения ставшего королем Беовульфа нападет огнедышащий дракон, потревоженный рабом, укравшим чашу из его сокровищницы. Беовульф вступает в бой с драконом, побеждает его, но и сам умирает, отравленный ядом чудовища. Завершается поэма описанием похорон Беовульфа и возведением кургана на высоком морском берегу.

Поэма написана германским аллитерационным стихом с двумя аллитерирующими ударными слогами в 1-й половине длинной строки и одним — во 2-й.

Поэтический язык содержит большое количество метафор (например «дробитель колец» — «вождь»), формульных выражений, стереотипных описаний повторяющихся тем, что, как считалось в 1960—1970-е, является указанием на устное происхождение поэмы. Однако позднее было доказано, что несомненно раннее по происхождению произведение было подвергнуто существенной содержательной переработке, в частности, в него введены многочисленные христианские мотивы (например, Грендель называется потомком Каина, Беовульф перед битвой полагается на волю Бога: «Небо укажет, Бог рассудит, кому погибнуть!» и многое другое).

В основе поэмы лежат традиционные мифологические (позднее — сказочные) сюжеты борьбы с хтоническими чудовищами, великанами и драконами, что позволяет отнести сюжетику поэмы к раннему типу героического эпоса. К этому же, вероятно, исконному пласту принадлежат такие мотивы, как пир и обмен дарами, перебранка-похвальба героя-пришельца и дружинника Хротгара, волшебный предмет, помогающий герою победить, и др. Вместе с тем, в поэме создается специфический героический мир, центром которого является Хеорот, социум составляет королевская дружина, этос определяется представлениями о взаимной верности дружинников и короля. Важной его особенностью является биполярность: сверкающему золотом и драгоценностями миру героев, обеспечивающих благополучие своего народа/дружины (данов, геатов), противостоит мрачный, лишенный света мир чудовищ, нарушающих порядок и благоденствие героического социума.

Конкретно-историческая основа поэмы не прослеживается, хотя в ней находят отражение как некоторые разновременные исторические реалии (племенные этнонимы: даны, фризы, юты, геаты/гауты; упоминание короля Мерсии Оффы, 757—796, рассказ о гибели короля геатов Хигелака сопоставляется с сообщением Григория Турского о нападении на франков датского короля Хлохилаиха, датируемом 570-ми, и др.), так и социально-политическая структура, дружинный этос, межплеменные отношения северогерманских племен 3-й четверти I тысячелетия.

Многочисленные реалии, описываемые в поэме, имеют прямые параллели в археологическом материале. Так, шлем Беовульфа, украшенный фигуркой вепря, типичен для среднешведских «вендельских» древностей; обряд погребения Беовульфа весьма схож со знаменитым курганным захоронением № 1 в ладье из некрополя в Саттон-Ху (предположительно короля Восточной Англии Редвальда, ум. между 617 и 631); Хеорот, построенный Хротгаром, сопоставляется с «домом вождя» (48,5 × 11,5 м), центральным на поселении в Лайре (о. Зеландия, Дания), которое определяется как резиденция местного вождя (короля).

Наряду с основным сюжетным действием, поэма включает многочисленные «отступления», что делает ее бесценным источником информации о германской героико-эпической традиции в целом. В ней содержатся краткие изложения других, вероятно, скандинавского происхождения, героико-эпических поэм, по большей части не дошедших до нас, но бытовавших в Англии: «Песни о битве при Финнсбурге» (сохранился фрагмент оригинальной песни), «Песни об Ингельде», сказаний или песней/песни о борьбе геатов и свеев (отражены в «Саге об Инглингах» в «Круге Земном» Снорри Стурлусона) и др.

Многочисленны реминисценции общегерманского героического эпоса (упоминаются Германарих , Аттила ) и собственно скандинавских героических сказаний (Сигмунд, Вёлунд), часть которых нам неизвестна. В текст вплетены пассажи, перекликающиеся с другими поэтическими жанрами древнеанглийской (героическими элегиями: жалобы последнего воина побежденного племени, сетования старца, потерявшего сына), а также скандинавской литературы (генеалогическими песнями: история рода Скильдингов/Скьёльдунгов).

Таким образом, «Б.» — многослойное, сложное по составу произведение, сохранившаяся редакция которого намного, возможно, на 2—3 столетия, отстоит от времени его возникновения. Оно впитало в себя богатую и разнообразную эпическую традицию, существовавшую в англосаксонской Англии.

Издания:

Beowulf and the Fight at Finnsburg / Ed. E. Klaeber. 3rd ed. Boston, 1950;

пер. на русск. яз.: Беовульф / Пер. В. Тихомирова под ред. О. А. Смирницкой // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. 27—180.

Автор статьи: Е. А. Мельникова.

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