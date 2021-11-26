АРТУР (англ. Arthur)

Правитель Британии, представления о котором совмещают в себе образы, с одной стороны, героя кельтских легенд и преданий, а с другой — мудрого властителя исторических сочинений и рыцарских романов.

В исторической традиции образ А. связан с вторжением в римскую Британию племен пиктов и скоттов и завоеванием о. Британия англосаксами . События этого времени нашли отражение в сочинении св. Гильды Премудрого «О погибели Британии», согласно которому бритты избрали своим правителем потомка римлянина Амвросия Аврелиана, нанесшего саксам сокрушительное поражение у горы Бадон. В тексте Гильды также упоминается некий Медведь (лат. Ursus). На валлийском языке «медведь» — artu, поэтому не исключено, что это первое упоминание об А. Во второй половине VI в. валлийский бард Анейрин сочиняет поэму «Гододдин», в которой рассказывается о гибели одного из бриттских племен. Один из героев поэмы — А., мудрый правитель и предводитель отряда храбрых, но отчаянных воинов. Если это не позднейшая вставка (до нас поэма дошла в рукописи XIII в.), то перед нами первое прямое упоминание об А. Следующий этап сложения предания — написанная, видимо, в конце VIII в. Неннием «История бриттов». Большинство исследователей считают весьма вероятным реальное существование Амвросия Аврелиана, правителя, носившего, возможно, титул императора римлян и бриттов. При нем мог быть военачальник или просто вождь дружины, местный житель А., нанесший саксам ряд существенных поражений, после чего германское завоевание Британии приостановилось примерно на 50 лет. Усобицы в стане победителей привели к гибели А. Не позднее начала XII в. была написана на валлийском языке богатырская сказка «Куллох и Олуэн», в которой герои попадают ко двору короля А. — отважного и опытного военачальника, а также мудрого и убеленного сединами правителя. Легенда уже сложилась. У истоков романной традиции стоит написанное между 1135 и 1138 Гальфридом Монмутским сочинение «История бриттов». Хотя по форме это хроника Британии с древнейших времен до начала VIII в., но по сути — сборник преданий, послуживший источником сюжетов для позднейших рыцарских романов. В изображении Гальфрида время правления А. — эпоха наивысшего могущества бриттов. Он не только значительно расширил свои владения, но даже вознамерился изгнать из Рима узурпатора Луция и возложить на себя императорскую корону. А. удалось разбить Луция, но тут из Британии поступили известия о том, что его племянник Модред (или Медрауд) захватил власть и женился на супруге короля Гвиневере (или Гиневре). А. возвратился и в битве при Камблане разгромил войско заговорщиков и убил их главаря Модреда. Однако из-за тяжелой раны сам А. вскоре умер. Короля чудесным образом перенесли на о-в Аваллон — в кельтской мифологии остров вечной жизни на Западе, земля блаженных и одновременно страна мертвых, некий аналог рая. В конце XII в. в стихотворном переложении Гальфрида, романе «Брут», написанном англо-нормандским трувером по имени Вас (ок. 1100—1174), появляется мотив Круглого стола. Стол, вокруг которого восседают лучшие рыцари, установлен во дворце А. в его столице Карлеоне. Наряду с разработкой биографии А. происходит и иное развитие этой темы в романах: появляются самостоятельные произведения о тех или иных рыцарях Круглого стола. В книге Роберта де Борона (известной на рубеже XII—XIII вв.) «Роман о Граале» впервые появляется, а в романе Вольфрама фон Эшенбаха (ок. 1170 — ок. 1120) «Парцифаль» (ок. 1210) закрепляется тема Грааля . Завершением артуровской темы в Средние века стал прозаический роман англичанина Томаса Мэлори (ок. 1417—1471) «Смерть Артура», являющийся одновременно и переводом составленного на рубеже XIII—XIV вв. свода французских прозаических романов об А., и оригинальной разработкой сюжета. В этой книге несколько меняются и смещаются события биографии А. Так, например, причину гибели королевства А. Мэлори видит прежде всего в расколе единства рыцарей Круглого стола. В Новое и Новейшее время образ А. использовали в XVI—XVII вв. Э. Спенсер в аллегорической поэме «Королева фей», Дж. Драйден в либретто оперы «Король А.», в XIX в. — А. Теннисон (цикл поэм «Королевские идиллии»), У. Моррис (поэма «Защита Гиньевры»), М. Твен (пародийно-сатирическое преломление артуровских легенд в романе «Янки при дворе короля А.»), Р. Вагнер (оперы «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда» и, особенно, «Парцифаль»), в ХХ в. — Ж. Кокто (роман «Рыцари Круглого стола»), Т. Уайт (роман «Король в прошлом и король в грядущем»).

Автор статьи: Харитонович Д.Э.

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