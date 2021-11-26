АНГЛОСАКСОНСКИЕ ПРАВДЫ

Принятое в русскоязычной литературе название судебников англо-саксонских королей VII–XI веков, которые являются ценнейшим источником по истории государства, общества и экономики раннесредневековой Англии.

Сохранились как правды ранних англосаксонских королевств (Кента и Уэссекса), так и законодательство объединенного Английского королевства X–XI вв. Все А. п. написаны на древнеанглийском языке. Первая известная правда была выпущена королем Кента Этельбертом (вероятно, в 602–603). Сохранились еще два кентских судебника VII в.: правда Хлотхере (673–685) и Эадрика (685–686) и правда Вихтреда (690–725). Также сохранились законы королей Уэссекса — Ине (688–726) и Альфреда Великого ( 871–899). Правда Альфреда Великого начинается с перевода Десяти заповедей и других фрагментов из книги «Исход» , продолжается кратким изложением истории церковного законодательства, после чего следуют уже собственно законы Альфреда. Законы других англосаксонских королевств не сохранились, однако в правде Альфреда упоминается законодательство короля Мерсии Оффы (757–796). Нормы права Нортумбрии и Мерсии отразились также в трактатах Вульфстана (ум. 1023). Законодательство объединенного Английского королевства представлено судебниками королей Эдуарда Старшего (899–924), Этельстана (927–939), Эдмунда (939–946), Эдгара (959–975), Этельреда II (978–1016) и Кнута Великого (1016–1035). А. п. дошли до нас в составе 13 рукописей X–XII вв. В части рукописей видим коллекции из нескольких А. п., в других — отдельные законы или даже их фрагменты. Наиболее полная подборка — в так называемом Textus Roffensis (1120-е). Еще в нескольких рукописях XII–XV вв. читается латинский перевод некоторых из А. п. А. п. устроены по казуальному принципу. Большинство статей в них начинаются со слова «если» (древнеангл. gif), далее следует законодательная норма, сформулированная по принципу: «если произойдет то-то, то следует сделать то-то». В А. п. (кроме кентских VII в.) присутствуют заголовки статей («О том-то»), а иногда — их номера. А. п. рисуют картину постепенного развития англосаксонского общества — усиления социального расслоения, отмирания родовых отношений, феодализации, роста королевской власти и роли Церкви. В законах хорошо прослеживается переход от норм обычного права к королевской власти как источнику новых норм и правил. В древнейшей правде Этельберта зафиксированы главным образом нормы обычного права. Они близки к тем, что известны по франкской Салической Правде . В других кентских судебниках VII в. и в законах Ине видно постепенное усиление роли королевской власти и Церкви. Так, в законах Ине прослеживается стремление укрепить королевскую власть, принуждение к совершению христианских обрядов и такое нововведение, как разделение королевства на административно-территориальные единицы — шайры. В законодательстве Альфреда и королей X–XI вв. выкристаллизовывается понятие о преступлении как о вызове всему обществу. Свободные англосаксы , достигавшие 12-летнего возраста, должны были поклясться не совершать преступлений и доносить о таковых. Ограничивается кровная месть : родственники более не отвечают за преступления членов рода. Штрафы выплачиваются как жертвам, так и королю, причем роль штрафов, выплачиваемых королю, со временем возрастает. Появляются законодательные нормы, регулирующие отношения земельной собственности.

Автор статьи: Гимон Т.В.

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