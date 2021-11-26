АЛЬФОНСО III ВЕЛИКИЙ

АЛЬФОНСО III ВЕЛИКИЙ (Alfonso III el Magno) - король Астурии .

Унаследовал корону от отца, короля Ордоньо I. Неоднократно сталкивался с заговорами знати, которые сурово подавлял. В годы правления А. III Астурийское королевство достигло своего расцвета. В ходе Реконкисты А. III успешно воевал с кордовским эмиром Мухаммадом I, используя внутренние противоречия в эмирате и вступая в союзы с противниками эмира. В 878 в битве при Польворарии разбил войско во главе с сыном эмира, закрепив свой успех в битве при Вальдеморе. Расширил владения королевства, завоевав многие города, в том числе установил границы по р. Дуэро и Мондегу. А. III укрепил и украсил Овьедо , основал множество церквей, при его покровительстве в Астурии возникла школа хронистики. В годы правления А. III были созданы Хроника А. III и новые редакции Пророческой хроники и хроники Альбельды. В 910, узнав о заговоре против него собственных детей, отрекся от трона и вскоре умер. После смерти А. III королевство было разделено между тремя сыновьями: Гарсия стал королем Леона , Ордоньо — Галисии, Фруэла — Астурии. С этого времени Астурия уступила первенство Леону.

Автор статьи: Д. П. Сафронова.