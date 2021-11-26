АЛЬФОНСО II ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ

АЛЬФОНСО II ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ (Alfonso II el Casto) - Король Астурии (783 и 791-842 годы).

Сын астурийского короля Фруэлы I. Король Астурии (783 и 791–842). Первый раз взошел на королевский престол после смерти короля Сило, но был свергнут своим дядей Маурегатом и бежал в Алаву. Второй раз провозглашен королем в 791. В его правление достигнуты заметные успехи в войнах с мусульманами — были отвоеваны и заселены новые земли в Галисии и Лузитании, захвачены богатые трофеи. При нем Овьедо стал постоянной королевской резиденцией, в городе по приказу А. II были возведены две новых церкви и дворец. Пытался восстановить вестготские традиции при дворе и в церковн. жизни. При А. II развивались контакты Астурии с империей Карла Великого , куда были отправлены три посольства. Традиция относит к правлению А. II зарождение культа св. Иакова, предполагаемое место захоронения которого было открыто в Компостелле в 814.

Автор статьи: Попова Г.А.