АЛБА (гэльск. Alba, лат. Albania)

Название единого королевства скоттов и пиктов в IX–XI вв., основанного правителем скоттов Кеннетом I Мак Элпином в 843.

Из преемников Кеннета наиболее известны короли Константин II (900–943), Малколм II (1005–1034) и Макбéт (1040–1057). Столица А. находилась в крепости Скон, а ее церковным центром был Данкелд (на территории шотландского графства Перт). А. — одно из древнейших государств Сев. Европы и единственное кельтское королевство с централизованным и независимым политическим строем, который основывался на родоплеменных отношениях. Ему удалось отстоять суверенитет и расширить границы в жестокой борьбе с английскими и скандинавскими соседями. С XI в. это государство более известно под названием Scotia, прежде применявшимся к Ирландии . От топонима А. происходит старейший в Шотландии герцогский титул Олбени, учрежденный в 1398, а также поэтическое имя Британии «Альбион». А., кроме того, и современное название Шотландии на языке ее коренных жителей — гэлов.

Автор статьи: Д. Г. Федосов.

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