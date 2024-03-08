СТЕФАН III ВЕЛИКИЙ
Стéфан III Вели́кий (молд. Штефан чел Маре ши Сфынт, рум. Ștefan cel Mare și Sfânt) (? — 02.07.1504, Сучава) — господарь Молдавского княжества (1457–1504) из династии Мушаты.
Отец С. III В., господарь Молдавии Богдан II (1449–1451), был обезглавлен братом Пётром III Ароном. Во главе войска, присланного ему господарем Валахии Владом III Дракулой (Цепешем), племянником Богдана II, С. III В. разгромил в 1457 силы Петра в двух битвах — у Должешти и у Орбика, что позволило С. III В. занять престол.
Для усиления своей власти и централизации княжества стремился ослабить позиции бояр, выкупая у них земли и казня недовольных, что способствовало созданию подчиненной ему армии. Боеспособность страны также упрочило возведение новых и реконструкция старых крепостей.
С. III В. покровительствовал развитию сельского хозяйства, транзитной торговли и флота, горнорудного дела и разработок соляных приисков и укреплял финансовую систему чеканкой серебряной монеты, что благоприятствовало экономическому процветанию княжества.
В конце 1450-х — 1460-х ключевым направлением внешней политики С. III В. была борьба против Венгрии, где укрывался Петр III Арон и был заключен под стражу Влад III Цепеш. В 1465 С. III В. взял крепость Килию, в 1466 поддержал антивенгерское восстание в Трансильвании, а в 1467 разбил в битве у Байи войска венгерского короля Матьяша Корвина, вторгшегося в Молдову. Перейдя в наступление, С. III В. вошел в Трансильванию и казнил Петра III Арона.
Эти успехи позволили С. III В. сконцентрировать усилия на борьбе против османской угрозы. Отказ С. III В. от выплаты дани Османам привел к карательному походу против него, окончившемуся разгромом османского войска в сражении при Васлуе в 1475. Но в 1476 войска С. III В., боровшиеся на двух фронтах: против Османов и против союзных им сил Крымского хана, разбив татар, потерпели поражение от турок в битве при Белой долине. В 1489 С. III В. признал зависимость от укрепивших свои позиции на Балканах Османов и возобновил выплату дани.
Для борьбы против Османской империи и подписавшей с ней в 1487 соглашение Польши, С. III В. заключил военно-политический союз с Московским царством, скрепленный браком его дочери Елены Волошанки и первенца Ивана III Васильевича — Ивана Ивановича Молодого. В 1497 С. III В. разбил в сражении близ Козьминского леса польскую армию, осаждавшую до этого столицу княжества — Сучавы. По договору 1499 молдавские земли освободились от вассальной зависимости от Польши.
С. III В. вел активную ктиторскую деятельность в Молдавии, а также покровительствовал афонским монастырям Зограф и Ватопед. Похоронен в основанном им в 1460-е монастыре Путна. В 1992 канонизирован Румынской православной церковью.
Ист.: Costăchescu M. Documente moldovenești de la Ștefan cel Mare. Iași, 1933.
Лит.: Ștefan cel Mare și Sfânt (1457–1504). Bibliografie / Coord. A. Eșanu. Chişinău, 2004. Н. В. Татарчук.