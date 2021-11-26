БЕГ

Титул знати, восходящий к китайскому «пек» или к титулу сасанидского правителя «бага».

В раннетюркских политических образованиях использовался в отношении тех, кто занимал в структурах власти место ниже, чем каган или хан (главным образом племенных вождей), а также применительно к лицам, обладавшим большим влиянием в решении вопросов управления.

После принятия тюрками ислама продолжал использоваться в тех же значениях в государствах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока вплоть до XX в.

Автор статьи: М. С. Мейер

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