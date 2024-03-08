СЕНТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ СТИЛЬ

Сентя́брьский календáрный сти́ль — вариант юлианского календаря , при котором год начинается 1 сентября. Изначально в календаре, введенном Юлием Цезарем в 46 до н. э., год начинался 1 января. Однако в Средние века и раннее Новое время в европейских странах использовались и другие новогодия, в том числе С. к. с., связанный с позднеантичной традицией счета лет индиктами (15-летними циклами, новый год в рамках которых начинался 1 сентября). На Руси С. к. с. был заимствован в конце X в. из Византии, однако в XI–XV вв. конкурировал с весенним новогодием, видимо, традиционным для славян (в свою очередь имевшим два варианта — начало года на полгода позже либо на полгода раньше, чем при С. к. с., — соответственно, мартовский и ультарамартовский стили). С. к. с. применялся в литургической сфере, тогда как в повседневной жизни год начинали в марте. В XVI–XVII вв. С. к. с. господствовал в Русском государстве. С 1700 Петр I ввел новогодие 1 января.

Лит .: Иванова Н. П., Цыб С. В. Историческая хронология: Учебное пособие. 3-е изд., расш., доп. Барнаул, 2013; Кузенков П. В. Христианские хронологические системы: История летосчисления в святоотеческой и восточнохристианской традиции III–XV веков. М., 2015. Т. В. Гимон.