ПОЙНИНГА АКТ 1494

ПОЙНИНГА АКТ 1494 года (Пой­нинг­са акт) - свод за­ко­нов, при­ня­тый со­зван­ным в конце 1494 года в Дро­эде (Восточная Ир­лан­дия) английским пар­ла­мен­том .

Из­дан в 1495 году. По­лу­чил своё названный по име­ни английского на­ме­ст­ни­ка Пей­ла (за­воё­ван­ной тер­ри­то­рии Ир­лан­дии) Э. Пой­нинг­са. От­ра­жал стрем­ле­ние ди­на­стии Тю­до­ров ук­ре­пить по­зи­ции английской ко­ро­ны в Ир­лан­дии. Пойнинга акт за­пре­щал со­зыв пар­ла­мен­та Пей­ла и из­да­ние им за­ко­нов без пред­ва­рительного одоб­ре­ния английского ко­ро­ля и Тай­но­го со­ве­та. Од­но­вре­мен­но на Пейл рас­про­стра­ня­лись за­ко­но­дательные ак­ты, из­дан­ные в Анг­лии. Пойнинга акт от­ме­нён 17.5.1782 года («Акт о раз­ры­ве») под дав­ле­ни­ем ирландского национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния.

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